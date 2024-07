CSIF reclama el contrato del profesor de coro del Conservatorio de Mieres

El sindicato CSIF no acepta la explicación del Ayuntamiento de Mieres sobre una supuesta contratación irregular en el Conservatorio. "Se dice que todo el personal está contratado según la legalidad vigente. Entendemos que esto es cierto, pero no es esto lo que se denuncia. El hecho denunciado es que hay una persona, que no forma parte del personal del Conservatorio, que trabajó durante el último curso sin contrato y cobrando en ‘b’", explican fuentes del sindicato. Y añaden: "También se denuncia que, para que este hecho ocurra en una institución pública, la dirección del centro y/o sus superiores son los únicos que han podido organizar esta estructura fraudulenta".

Inspección de Trabajo está investigando la supuesta contratación irregular del profesor de coro del Conservatorio de Mieres. El Ayuntamiento asegura que no hay anomalía alguna y que "la denuncia no tiene ni pies ni cabeza: pretende responsabilizar al Ayuntamiento de una actividad que no organiza ni es de su competencia, pero que este sindicato intenta instrumentalizar dentro de su particular campaña de denuncias falsas".

Desde la central sindical no aceptan las explicaciones municipales y apuntan que para zanjar la cuestión tan solo hubiese sido necesario enseñar el contrato del trabajador, algo que el sindicato reclama a los concejales de Personal y de Educación.