Educación revisa "detenidamente" su decisión de cerrar aulas en Ujo

La Consejería de Educación "está estudiando detenidamente las alegaciones presentadas por el centro". Lo explicaron este viernes fuentes del departamento de Lydia Espina ante la polémica surgida por el cierre de aulas en el colegio Santa Eulalia, en Ujo (Mieres) de cara al próximo curso escolar.

Las mismas fuentes apuntaron además que la directora general de Centros, Red 0-3 y Enseñanzas Profesionales, Cristina Blanco, ha contactado con el director del colegio, René Benito, "para convocarle a una reunión presencial la próxima semana, donde se dará una respuesta".

René Benito fue quien denunció lo que él considera una irregularidad. Educación comunicó al centro la decisión de recortar dos unidades. "El curso pasado teníamos nueve unidades: las tres de Infantil y las seis de Primaria, es decir, lo que se llama un colegio completo", explica el director . Para el curso que viene, el Principado quiere fusionar dos de las aulas de Infantil, y juntar también 5º y 6º de Primaria. La Consejería se fundamenta en la normativa sobre ratio de alumnos para poner en marcha esta modificación. El director del colegio no tiene la misma visión. Benito afirma que en el Santa Eulalia de Ujo, que cuenta para el próximo curso con 86 estudiantes, la referida normativa no se puede aplicar sin más, pues hay otra legislación que se incumpliría. "La regulación también dice que no puede haber más de dos alumnos con necesidades educativas especiales por aula, y en el caso de las dos que nos fusionan, habría tres, por lo que Educación estaría incumpliendo sus propias reglas", apunta.

"La ley también dice que con más de un 25 por ciento de alumnos ACNEAE (estudiantes con necesidades especiales por problemas de conducta, de audición o de lenguaje) deberíamos contar con un profesor específico, que tampoco tenemos", añade Benito. Y añade que al perder la condición de "colegio completo", con sus nueve aulas, el centro también se quedaría sin la figura del jefe de estudios, "lo que provoca que el resto del equipo directivo, que somos dos personas, tengamos que asumir más trabajo".

El gobierno local de Mieres, de IU, y el grupo parlamentario del PP en la Junta General del Principado, han salido en defensa de la comunidad educativa del Santa Eulalia de Ujo.

No es la primera vez que Educación quiere recortar aulas en esta localidad mierense. Lo plantearon el curso pasado, pero finalmente se dio marcha atrás en la decisión. Es lo que en el centro educativo esperan que ocurra de nuevo este año.

