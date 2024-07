Mino García: "Los retrasos en el pago de las ayudas nos están asfixiando"

Maximino "Mino" García afronta su tercer mandato al frente del Ayuntamiento de Morcín tras acceder a la Alcaldía en 2017 con una moción de censura y ganar hace un año por segunda vez las elecciones. Tranquilo, aplomado y recién llegado de las vacaciones, el Alcalde analiza el primer año de mandato, marcado por la puesta en marcha de proyectos y por "los retrasos" de otras administraciones, denuncia, en pagar las subvenciones de iniciativas ya iniciadas o terminadas. Sin embargo, el futuro de Morcín es para su Alcalde "muy prometedor".

-Ya ha pasado algo más de un año desde que tomó posesión. ¿Cómo valora este primer curso de legislatura?

-Diría que complicado. Estamos inmersos en un proceso de ejecución de una serie de proyectos de la Unión Europea que afecta a todos los locales municipales que tenemos en el Ayuntamiento. Los retrasos, importantes en el pago de las ayudas, no están llevando a una asfixia económica porque nos está obligando a buscar financiación externa, aun cuando tenemos medios propios. Esto a su vez nos paraliza el seguir solicitando proyectos porque viendo cómo se está operando tenemos muchas dudas de poder seguir contando con financiación suficiente para poder afrontar los objetivos. Lo bueno es que, por otra parte, entre los fondos del IDAE y los que son vienen del Europa, pues sumamos en torno a tres millones de euros de inversión, que para un Ayuntamiento como el de Morcín es mucho dinero.

-¿Cuánto dinero calcula que les adeudan?

-Estamos hablando de en torno a 500.000 euros que ahora mismo tenemos de adelanto por parte del Ayuntamiento.

-¿Cuál es la situación actual del Ayuntamiento?

-La situación actual del Ayuntamiento muy buena, sin ningún tipo de deuda, a excepción de lo que estamos hablando, que no es una deuda, es un adelanto de las en obras. Ya digo, no tenemos ningún tipo de deuda, con un pago a proveedores en tiempo récord y también con un superávit, más o menos, en torno a entre los 600.000 ó 700.000 euros. Eso lo que permite es no tener ningún problema o dificultad para afrontar lo que es el día a día y, aunque tuviésemos que salir a una financiación externa, sería mínima. Pero siempre, como digo, por adelanto de pago de esas subvenciones que nos conceden. Creo que tenemos una estabilidad, y que además contamos con un equipo de gente maravilloso.

-Con el cierre del Monsacro en 2018 se puso fin a una centenaria historia minera. ¿De qué se nutre ahora el concejo?

-Morcín tiene una singularidad a favor, y es que estamos ubicados en el centro, a poca distancia de Mieres y Oviedo. Eso está permitiendo que una parte de los trabajadores que hay en el concejo sean de fuera, pero también muchos vecinos de Morcín trabajen en otros sitios porque tienen muy buena comunicación. Ahora mismo la actividad la estamos centrando el sector primario: el campo, la ganadería... En la industria a través del polígono de Argame, y en el turismo. En este último caso tenemos un déficit importante en lo referente a hospedaje y gastronomía, ya que creo que necesitamos emprendedores que puedan sacar rentabilidad a lo que nosotros estamos ofertando al ciudadano de fuera de Morcín. La mayor parte del año tenemos actividades en las que la gente se tiene que ir fuera del municipio a dormir y a comer. Creo que tendríamos ahí un nicho importante de actividad económica si los emprendedores se dan cuenta de lo que hay.

-¿Han planteado a Hunosa la posibilidad de reorganizar el espacio del antiguo pozo para hacer un polígono industrial o naves nido?

-Sí, está planteado. De hecho están en el proceso de alegaciones a lo que es el plan general del Monsacro. Para nosotros es una prioridad que ese suelo que está ahí permita asentar empresas y sobre todo asentar empleo. Hay un proyecto de urbanización en el cual se plantea la posibilidad de parcelas en torno a 4.000 m², más o menos, y después alguna inferior. Pero bueno, una vez que el plan se apruebe sería el momento de volver otra vez a decir qué tipo de parcela necesitamos, sobre todo si va a ser para proyectos específicos o no. Sabemos que hay una empresa vinculada a la biomasa que se quiere asentar ahí. Respecto a las naves nido, siempre he sido un gran defensor porque permiten en esa fase inicial un acompañamiento a los emprendedores y minimizar los gastos. Creo que tienen cabida las dos posibilidades.

García, durante la entrevista. / A. Velasco

-¿Cuál es el desarrollo del polígono de Argame?

-Tuvimos una reunión con el Principado planteando que queríamos desarrollar una segunda fase del polígono. Ahí, ahora mismo hay un plan general en el que estaba diseñado un modelo de bajos industriales, que creemos totalmente inviable. Por lo tanto, necesitamos una modificación del plan. Apostamos claramente porque esa segunda fase se incluya por parte de la Consejería de Industria ese suelo dentro del desarrollo industrial en Asturias.

-Tras muchos años, en la anterior legislatura lograron sacar adelante el coto de pesca de Los Alfilorios. ¿Está yendo como esperaban? ¿Piensan aumentar el número de cañas?

-Está yendo como esperábamos. Hay una gran influencia de gente disfrutando de un entorno privilegiado. Estamos con un límite de tres cañas y tres truchas por pescador, y es así porque queremos que eso tenga continuidad, no esquilmarlo en dos días. Está planteado más desde el punto de vista de disfrute del entorno que de la propia pesca. Se ve que es un éxito porque está todo ocupado. Ahora mismo estamos en unos parámetros ideales y eso es lo que vamos a seguir apostando por ello.

-Hace más de 15 años que están a vueltas con el espacio de las Tolvas del Monsacro. ¿En qué punto está el proyecto? ¿Cuándo se podrá utilizar ese edificio?

-Dimos muchas vueltas antes de presentar el proyecto a los fondos de Transición porque todo lo anterior fue un verdadero desastre. Hay que asumir que lo que se planteó en su momento fracasó. Por lo tanto, intentamos reconducir el proyecto vinculándolo al "coworking", a la información y a la cultura. Empezando por el final, nosotros a día de hoy no tenemos una Casa de la Cultura y queremos que la planta de arriba, que es una maravilla, sea un salón polivalente que nos permita diferentes actividades, pero fundamentalmente destinadas a la Casa de la Cultura, donde se pueden hacer eventos de todo tipo y donde todas las asociaciones del concejo de Morcín y también de fuera puedan disfrutar. Pero también buscamos un espacio de "coworking", donde sabemos que hay empresas y también particulares encantados de poder trabajar en un espacio como ese.

-Morcín cuenta con un rico patrimonio como, por ejemplo, el Torreón de Peñerudes. ¿Han hablado con el Principado para su rehabilitación como se hizo con la torre de Soto en Aller?

-La situación del torreón de Peñerudes es un tema muy especial. Cuando llegué a la Alcaldía yo mismo pensaba que era propiedad del Ayuntamiento de Morcín, pero resulta que el torreón es propiedad de la Comunidad Valenciana como consecuencia de que la última dueña de la torre residía en Valencia, falleció allí y por lo visto no tenía herederos. El Principado está ayudándonos a hacer gestiones para ver cómo podemos recuperar esa situación. Al mismo tiempo, al ser un BIC, sabemos que hay un compromiso y se está trabajando ya en el proyecto de rehabilitación porque es un monumento histórico y que hay que mantenerlo.

-¿Qué proyectos hay en mente o en marcha para esta legislatura?

-Siempre dijimos que no íbamos a ser ambiciosos más allá de lo que tenemos en marcha, porque yo creo que es importante. Tenemos un acuerdo con el Principado para la reparación integral de todas las carreteras. Ahora mismo ya se hicieron dos, está en la fase de licitación una tercera, y tenemos el compromiso de sacar una cuarta en 2025. Eso significa tener unas infraestructuras acordes a los tiempos y que nos permitan atraer población. También estamos trabajando en proyectos para llevar internet y las nuevas tecnologías a todo el concejo, y también en los servicios de abastecimiento de agua, que hacemos con medios propios y buscando líneas de financiación externa. Si unimos eso a lograr ejecutar al cien por cien la adecuación de todos los edificios municipales, la segunda fase del polígono, el punto limpio de Argame y a recuperar el proyecto de las tolvas del Monsacro, sería un éxito. Yo creo que, junto con lo que son las tolvas y las antiguas escuelas de Las Mazas, si en esta legislatura somos capaces a que se ejecute el 100% de todo lo que estamos hablando, sería un éxito.

-¿Qué Morcín dibuja Mino García para 2027, cuando finalice el mandato?

-Llegué a la Alcaldía con una idea clara, que era transformar el concejo. Poner el municipio a disposición de los vecinos y vecinas, que puedan disfrutar de todas las infraestructuras y servicios como el resto de los municipios de Asturias. Eso significa dar cumplimiento a lo que acabo de exponer en cuanto a los proyectos. Dibujo un municipio que esté vertebrado y que lo pueda disfrutar quien vive aquí y también aquellas personas que vienen a conocer el concejo.

