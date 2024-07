¿Dónde ver el eclipse total de 2026? Los motivos por los que Mieres será el mejor sitio y atraerá a miles de aficionados

En Mieres ya han comenzado los preparativos para congregar el 12 de agosto de 2026 a miles de personas en el estadio Hermanos Antuña y su entorno. No se trata de una aventurada predicción a dos años vista sobre un épico ascenso del Caudal Deportivo, sino de algo que se proyectará mucho más lejos de la atracción por los astros del deporte. La ciudad quiere convertirse en el epicentro de un fenómeno astronómico de los que solo acontecen una vez de generación en generación.

El Ayuntamiento ya trabaja con la Sociedad Astronómica Omega y con el Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro para organizar un gran encuentro internacional que tendrá como propósito que miles de personas puedan observar desde la zona de El Batán el eclipse total de sol que tendrá lugar en la citada fecha.

La comunidad científica internacional, con la NASA al frente, tienen desde hace algún tiempo la vista puesta en la ocultación solar que sobrevendrá sobre las ocho y media de la tarde del citado 12 de agosto de 2026. A este eclipse ya se le ha denominado en todo el mundo como "el eclipse español", debido a que será en la zona norte de la península donde mejor se apreciará el total "apagón" solar. "Habrá una franja donde la visión del eclipse será perfecta", explica Aníbal Vega del Río, integrante del Sociedad Astronómica Omega y del Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro.

Un aficionado, presenciando un eclipse parcial hace unos meses en EE UU. / LNE

Los eclipses como el que se espera en 2026 y que será perfectamente apreciable en Asturias acontecen con muy poca frecuencia. De hecho, el anterior eclipse "total" que se pudo presencia en Asturias data de 1912. Previamente están documentados otros dos fenómenos de estas características en 1905 y 1860, respectivamente.

En esta ocasión está previsto que el proceso de ocultación del sol haga un recorrido la tarde del 12 de agosto de 2026 por el noroeste peninsular, trazando una franja de observación que atravesará el país desde Luarca a Peñíscola (Castellón). En otros puntos de estado el eclipse ya no será del todo total. "Las previsiones son que en Asturias será donde mayor será la magnitud y la duración", subrayan los astrónomos.

Uno de los puntos con mejor visibilidad se calcula que se localizará justo entre Mieres y Lena. Es por esto que la Sociedad Astronómica Omega y el Círculo Aeronáutico Jesús Fernández Duro ya han empezado los preparativos para establecer un punto estratégico de observación. Y es que se prevé que en la citada fecha acudan miles de aficionados a la región para contemplar el eclipse. Lo harán desde diferente puntos del planeta. No se descarta que la cifra de visitantes alcance incluso las decenas de miles. "Se trata de un acontecimiento que genera gran expectación entre la comunidad científica. Según la fecha se vaya acercando nos daremos cuenta del alcance del evento", destaca Aníbal Vega del Río.

Los colectivos astronómicos locales han valorado diversas posibilidades para establecer un punto de observación apropiado para centralizar la contemplación del eclipse en Asturias. Se han decantado por la zona de El Batán. El Ayuntamiento de Mieres ya se ha puesto a disposición de las asociaciones para comenzar con los preparativos. "Lo adecuado es una zona amplia, con acceso a electricidad y bien comunicada", subraya Aníbal Vega del Río. Hay otra demanda esencial: debe tener perfectas vistas en orientación oeste, ya que esa será la localización del sol a las ocho y media de la tarde del 12 de agosto de 2026. En el caso de Mieres, estará ubicado ligeramente por encima y a la derecha del monte Siana, mirando desde el casco urbano.

Trabajar con previsión

La zona de El Batán se considera perfecta para acoger a miles de personas el día del eclipse. El propio Vega del Río visitará en breve el estadio de fútbol Hermanos Antuña para evaluar su utilización. Los planes iniciales son poder utilizar la amplia grada de general, que ofrece perfectas vistas al monte Siana. Se instalará un telescopio, aunque no de gran tamaño en este caso, ya que no son los adecuados para los eclipses solares, puntualizan los expertos. A la espera de que la logística quede definida, los planes pasan por instalar una pantalla gigante en el estadio. Quienes acudan, obviamente, podrán llevar sus propios telescopios y cámaras de fotos. No obstante, lo más aconsejable es utilizar simplemente lentes solares. Los especialistas aconsejan adquirirlas con tiempo. "Las semanas previstas al eclipse serán una locura. No se hablará de otra cosa", adelanta Aníbal Vega del Río. En Mieres han decidido ser muy previsores y coger la mejor posición para disfrutar del eclipse.