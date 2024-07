Bárbara Camblor toma el relevo de Cundi

Bárbara Camblor "todos los años se rompe algo". Es atleta de élite desde hace 14 años y éste lo que le tocó fue romperse un pie. Lo explicó este miércoles su entrenador, Ángel Solís. Pero la blimeína volvió al tartán con más fuerza que nunca de mayo a junio, y bajó dos segundos y medio su marca de 400 metros. Con 30 años está en el mejor momento de su carrera deportiva, haciendo sus mejores tiempos, y eso le ha servido para convertirse en olímpica. La deportista estará en París 2024. Competirá en la prueba de relevos de 4x400 metros. Será la segunda vecina de San Martín en acudir a una cita olímpica. El primero fue Cundi, Secundino Suárez, que estuvo en Montreal 76 con la selección de fútbol.

Bárbara Camblor recibió el apoyo y el aliento de su concejo natal. La Corporación de San Martín del Rey Aurelio, con el alcalde, José Ramón Martín Ardines, al frente y representación de todos los grupos políticos, recibieron a la atleta en el salón de plenos para transmitirle la fuerza y el respaldo de todo el municipio. Ella lo agradeció y advirtió de que "el reconocimiento está muy bien cuando se gana, pero los momentos difíciles de verdad es cuando necesitas que la gente esté ahí". Quien ha estado ahí en esos momentos, en los más duros, han sido sus familiares, que la acompañaron en la recepción.

Tras esa pequeña y acertada reivindicación, la deportista explicó cómo recibió la noticia de que era una de las elegidas para correr en París. "Había hecho un campeonato de España muy bueno y sabía que tenía posibilidades, aunque estas cosas pueden salir o no". Y salió cara.

"Estábamos entrenando y el seleccionador ofrecía una rueda de prensa, así que la vimos en directo en el móvil. El 4x400 era lo último y cada vez estábamos más nerviosos. Cuando oí mi nombre fue una felicidad muy grande y una sensación muy rara que no cesó hasta unos días después. Esos días todo el mundo me hablaba y me felicitaba, me aturullaron un poco. Ahora, después de una semana de concentración con todo el equipo, lo tengo más asimilado", relató Camblor.

Tras todo el ruido y la excitación inicial que produce ser convocada para unos juegos olímpicos, la atleta de Blimea solo quiere "que llegue el día 5 de agosto, ir a París, estar tranquila, ver cómo va todo y poder entrenar sin ninguna preocupación más".

En realidad todo será muy rápido. Bárbara Camblor viajará a Madrid, donde se encontrará con el resto del equipo para viajar a París. Las semifinales de 4x400 se celebrarán el 9 de agosto, al día siguiente será la final y pase lo que pase los atletas regresarán a España el 11 de agosto. La blimeína estará menos de una semana en la villa olímpica, pero serán, sin duda, unos días que jamás olvidará.

Los que este miércoles se reunieron para celebrar esa representación de San Martín en las Olimpiadas le dejaron claro que para ellos, Bárbara ya es campeona y que ahora ha recibido el premio a toda una carrera de esfuerzo y sacrificio.

Suscríbete para seguir leyendo