El campus de Mieres obtiene un "éxito total" en la inserción laboral de nuevos ingenieros

El doble grado de Ingeniería Civil e Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos que se imparte en el campus de Mieres es una de las dos carreras – junto con Ingeniería Eléctrica– que se pueden cursar en la Universidad de Oviedo con la garantía de que todos los alumnos logran empleo en un plazo inferior a los 12 meses tras la finalización de los estudios. Así lo establecen los informes internos de la propia institución académica.

Más allá de esos datos, la Escuela Politécnica de Mieres subraya que todas las titulaciones que se ofrecen en Barredo tienen unos niveles de inserción laboral que rondan el pleno empleo. Pese a ello, profesores, alumnos y empresarios perciben que las carreras del campus de Mieres no han adquirido el prestigio social que debería desprenderse de un proyecto universitario que está, aseguran, "pegado a la realidad del mercado". El análisis interno subraya un éxito que parece no tener suficiente repercusión. Y es que el campus local quiere más alumnos.

"Se puede decir que a nivel de inserción laboral tenemos un éxito total", subraya Ángel Martín, director de la Escuela Politécnica de Mieres. "Las empresas nos piden constantemente ingenieros a un ritmo que no somos capaces de cubrir. Muchos de nuestros alumnos ya tienen ofertas de empleo incluso bastante antes de acabar los estudios". Para Martín es importante destacar que esta alta demanda afecta a todas las titulaciones implantadas en Mieres.

La oferta de estudios.

En Barredo se pueden cursar los grados de Ingeniería Civil, Geomática, Recursos Mineros y Energéticos, y Forestales y del Medio Ambiente. También se imparte el citado doble grado que unifica Ingeniería Civil y Recursos Mineros. Además, están los másteres de Caminos y Geotecnología. Este curso, además, se plasmó el largamente demandado traslado a Mieres de la Escuela Superior de Minas que, en la practica, ha incrementado muy poco el número de alumnos

La dirección del centro reclama un mayor reconocimiento para el alto valor que las titulaciones de Barredo tienen en el mercado laboral. "No solo recibimos solicitudes para captar egresados desde empresas del entorno, sino que firmas de todas España se ponen en contacto con nosotros", subraya Ángel Martín. La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) representa a las principales compañías del sector de la minería metálica española y a su tejido auxiliar y es una de las entidades que más estrechamente trabaja con el campus de Mieres desde fuera de la región.

El campus de Mieres coordina desde hace tiempo sus estudios con las necesidades de las empresas para colocar en el mercado de trabajo a la totalidad de sus alumnos. El trabajo que realiza la Escuela Politécnica no pasa desapercibido y las principales firmas de ingeniería del país colaboran con Barredo en la captación de nuevo talento. La dirección del centro pretende que los futuros jóvenes profesionales cuenten con una formación académica lo más adaptada posible a las necesidades de las empresas. Para ello, los responsables docentes mantienen un permanente contacto con las empresas. "Buscamos introducir aspectos formativos que resulten funcionales y que tengan aplicación real en el mundo laboral", apunta Ángel Martín.

Versatilidad profesional.

Alberto Fernández estudio Minas en Mieres. Su último curso de carrera coincidió con la inauguración del campus de Barredo, por lo que le tocó estrenarlo. Ahora está al frente de Pavitek, una de las empresas asturianas más relevantes del sector de la construcción, especializada en aglomerados asfálticos, hormigones, áridos y obra civil. Este ejecutivo percibe que son notables los atractivos que ofrecen los jóvenes ingenieros que cada año se gradúan en Mieres. "Lo más importante es el perfil técnico de estos futuros profesionales. Se trata de personal muy versátil a la hora de asumir responsabilidades", recalca. Alberto Fernández no tiene más que poner como ejemplo a su propia promoción para que se entienda el abanico de posibilidades que ofrece cada uno de los estudios que se imparten en Barredo. En su caso, su actividad profesional se ha derivado hacia los asfaltos y los hormigones, pero sus compañeros de orla se han ramificado por un sinfín de especialidades: "Unos trabajan en térmicas, otros en obra civil, otros en minas…. las ingenierías que se pueden estudiar en Mieres ofrecen sin duda una formación de alta diversidad".

El pleno empleo no significa que el campus de Mieres haya alcanzado la perfección a la hora de adaptar la formación académica a las necesidades del mercado. Los empresarios confían en los jóvenes egresados de Barredo, pero también plantean sugerencias para potenciar sus conocimientos aplicados. "Lo ideal sería que el programa académico reforzara los conocimientos en gestión económica, pero entendemos que no se puede abarcar todo y que estamos hablando de una escuela de ingeniería", señala Alberto Fernández.

El director general de Pavitek no deja de aconsejar a los ingenieros noveles que complementen su formación con estudios de postgrado. Con todo, la formación que se imparte en Barredo proyecta en el mercado a jóvenes profesionales muy moldeables según las necesidades de cada empresa. "Al final todos sabemos que la experiencia es muy necesaria y que la valía de un profesional depende esencialmente de su capacidad resolutiva".

La visión de un egresado.

El campus de Barredo gradúa cada curso a entre 80 y 90 nuevos ingenieros. La mayoría de ellos dejan las aulas ya con destino laboral lacrado y el resto no tardan mucho en acceder al mercado de trabajo. Andrés Fernández acaba de terminar los estudios de Ingeniería Civil. Tiene una visión amplia del mundo laboral que le espera a la vuelta del máster que tiene intención de cursar para acabar de dar forma a su trayectoria académica: "Los estudios que se imparten en Mieres están ligados en buena parte a la obra civil y es posible que a raíz de las últimas crisis económicas exista la percepción que el número de proyectos que se ejecutan haya descendido", señala. La ralentización de la inversión pública no es algo que preocupe demasiado a Andrés Fernández. "Hay que tener en cuenta que a los largo del ultimo cuarto de siglo han sido muchas las infraestructuras que se han construido y hay que visualizar ahora toda su vida útil. No es solo construir grandes proyectos de carácter civil, sino que hay que mantenerlo después. Con toda la red de ferrocarriles, carreteras, autovías y demás infraestructuras se hace muy necesario contar con ingenieros cualificados".

La opinión del Rector.

La muy alta inserción laboral que ofrece el campus de Mieres a sus alumnos es algo que se ha querido destacar desde la Universidad de Oviedo. El rector, Ignacio Villaverde, ha aplaudido públicamente los resultados obtenidos. "Las cifras de este campus en cuanto a empleabilidad son fantásticas", subrayó la pasada semana durante una visita al campus. Apuntó incluso que el empuje de las ingenierías ya asentadas en Barredo puede incluso servir de dinamizador para la Escuela de Minas, que actualmente está lejos de tener la demanda de alumnos que tuvo décadas atrás. "Creo que junto con toda la labor que está haciendo el equipo directivo de la Escuela Politécnica de Mieres, la decisión de traer Minas aquí (Mieres) era la correcta y el tiempo lo está demostrando", aseveró Villaverde.

La Escuela Politécnica de Mieres cuenta, actualmente, con una fuerte alianza con empresas con las que los estudiantes contactan ya al término de sus estudios para la redacción de los trabajos fin de grado o fin de máster. En estos momentos son ya 16 las firmar adheridas al programa bautizado como "Empresas EPM", iniciativa que busca fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación colaborativa entre las empresas e instituciones y la Universidad mediante el desarrollo de ideas de proyectos.

Ángel Martín apunta que el objetivo de la dirección del campus es poder llegar en breve a contar con una veintena de colaboraciones. Se pretende así seguir avanzando en la alianza con compañías con las que los estudiantes contactan al término de sus estudios para la redacción de los trabajos fin de grado o fin de máster. Entre las firmas que de momento se han sumado al programa están Cetemas, Istram, Cluster Ecco, Excade, Hunosa, Cemsa, Pavitek, Gonvarri, Boprisa, Asturagua, Fundación Asturiana de la Energía (Faen), Metso, Incenersa, Mieres Rail y la Confederación Asturiana de la Construcción.

