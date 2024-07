El gobierno de IU en Langreo acepta estudiar la privatización de servicios como pide el PP

La situación de los servicios operativos del Ayuntamiento de Langreo se ve en las calles. Nadie es ajeno a los problemas de limpieza, desbroce de caminos y mantenimiento. El equipo de gobierno, de IU, lo reconoce y ha abrazado una propuesta del PP para analizar el estado de la cuestión y buscar soluciones. "Coincido con el PP en que no podemos recaudar impuestos y no dar servicios, los servicios públicos deben ser de calidad". Son palabras de la concejala de Hacienda y Contratación, Paula Díaz (IU), que en el pleno extraordinario celebrado este martes reconoció que el Ayuntamiento "se vio obligado a acometer una modificación de crédito para realizar desbroces porque no teníamos gente".

El PP siempre ha apostado por la privatización de los servicios públicos. Su portavoz, María Antonia García, es la impulsora de una iniciativa en la que se invertirán 35.000 euros y que desde IU se plantea como un simple estudio del estado de la cuestión, pero desde el PSOE se apunta que es el inicio del proceso de privatizaciones que plantean los populares. El PSOE es el único partido que se ha opuesto a la propuesta del PP que ha obtenido el respaldo del equipo de gobierno (IU), de Vox y de los concejales no adscritos, que iniciaron el mandato en las filas del PSOE.

"Si creen que esto es un paso para la privatización, los trabajadores de servicios operativos tienen ahora la oportunidad de demostrar que son capaces de ofrecer el servicio sin necesidad de externalizar nada. Hasta ahora lo que hemos visto es que hemos tenido que contratar el desbroce porque no teníamos a nadie para conducir el camión", expuso la concejala de Hacienda.

Paula Díaz insistió en que no se está prestando un servicio que es competencia directa del Ayuntamiento y que es necesario encontrar soluciones. "Necesitamos un estudio que nos diga qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos o debemos tener. Hemos decidido contratarlo a una empresa externa porque si lo hacemos desde la casa –el Ayuntamiento– ya sabemos que se van a generar susceptibildiades, especialmente desde la parte sindical", añadió la concejal de la coalición de izquierdas.

Desde el PSOE insisten en que en su formación "siempre defenderemos lo público". Los socialistas reconocen que "si solo fuese un estudio sobre cómo mejorar la gestión podríamos apoyarlo, pero lo que se busca es la privatización y ahí nos van a tener siempre en contra".

Tanto IU como PP y PSOE reconocieron que el problema, especialmente intenso en la limpieza, no es nuevo y se remonta al periodo de gobierno de Esther Díaz (PSOE) en la primera década del siglo. Ya de aquella se encargó un estudio similar y se planteó una privatización que no se llegó a ejecutar. Durante el pleno se apuntó que ayuntamientos como el de Mieres, gobernado también por IU, ha privatizado servicios públicos.

"Quienes ahora gobiernan, defendían en campaña electoral que tenían la solución a estos problemas, un año después parece que renuncian a su programa electoral y optan por la privatización, un giro que no entendemos en un partido de izquierdas", afearon desde las filas socialistas. Por su parte, los concejales no adscritos, que formaron parte del anterior gobierno socialista, apoyaron la propuesta del PP, "por ahora nadie ha hablado de privatización", aseguró Melania Montes.

La portavoz popular, María Antonia García, subrayó que "la realidad es la que es y solo basta escuchar a los vecinos o fijarse cuando salimos a la calle, no se están prestando los servicios con los medios que tenemos y hay que buscar una solución". Eso sí, advirtió, "no seré yo quien negocie un convenio a la baja con los trabajadores ni quien les diga que no ejerzan sus derechos", apuntó haciendo referencia a que la solución no pasará en ningún caso con su apoyo por una reorganización de servicios que suponga un retroceso en las condiciones laborales de los trabajadores de los servicios operativos. Ahí lo dejó por si alguien tenía esa tentación a la hora de buscar soluciones.

Suscríbete para seguir leyendo