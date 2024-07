Rescatan sano y salvo a un montañero que se perdió haciendo la ruta del Retriñón (Aller)

A primera hora de la mañana de este viernes, los Servicios de Emergencias han localizado en en perfecto estado a un montañero de 53 años que se desorientó cuando realizaba la ruta del Retriñón, en Aller. El hombre fue localizado tras una intensa búsqueda durante la madrugada, y tras contactar, a las 07.44 horas, con el 112. Por medio de esa llamada se pudo posicionar su ubicación con las coordenadas facilitadas por su propio teléfono móvil a través del AML.

Durante toda la noche, efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), 4 bomberos-rescatadores del Grupo de Rescate, 4 efectivos de la Unidad Canina, Unidad de Drones y un bombero de La Morgal, además de personal del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) movilizado por la Guardia Civil buscaban al montañero desde que se denunció su desaparición, a las 00.40 horas, al Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias.

En ese aviso explicaban que no sabían nada de él desde el jueves, a las 17.36 horas cuando habían hablado por última vez. Las personas que dieron el aviso explicaron que el hombre no contestaba a sus llamadas, que un montañero experimentado y que no tenía problemas de salud.

En ese momento, la Sala 112 del SEPA movilizó al Grupo de Rescate, a la Unidad Canina y la Unidad de Drones y comunicó lo sucedido a la Guardia Civil que las 02.05 informa que movilizan al GREIM. Una vez en la zona los equipos de Bomberos del SEPA establecieron dos equipos formados por dos bomberos-rescatadores y dos efectivos de la Unidad Canina en cada uno de ellos y se dividieron en dos rutas. Unos subieron por la collada de Valencia para hacer rastreo con los drones por la falda del Retriñón y el otro subió a pie por la collada de La Muesca.

A las 07.44 horas el propio afectado llamó al 112 y tras localizar su posicionamiento AML se facilitó las coordenadas a la Guardia Civil que iba a incorporar al rastreo su helicóptero para turnarse posteriormente con el de Bomberos del SEPA. Según ha comunicado a las 08.46 horas la Guardia Civil, la niebla en la zona está dificultando el acceso aéreo por lo que el personal se dirigirá hasta el montañero a pie para acompañarlo a un lugar desde donde puedan recogerlo posteriormente el helicóptero.