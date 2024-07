El PP defenderá en el Senado que el primer AVE diario a Madrid pare en las Cuencas

El PP reclamará en el Senado al Ministerio de Transportes que el primer tren de la mañana de alta velocidad en dirección a Madrid tenga una parada en las Cuencas. Además, los populares sostienen que el Principado debe exigir al Gobierno central con mucha más firmeza el desarrollo y adaptación del tramo Lena-Gijón para que deje de ser "una quimera", mejorando al tiempo el "desastre" de la red de trenes lanzadera vinculada a las conexiones con el AVE.

El senador del PP por Asturias, el mierense José Manuel Rodríguez, "Lito", anunció este viernes, en la estación de Mieres, que en breve planteará una iniciativa al Senado para reclamar que el primer tren de la mañana de la alta velocidad tenga parada cada día en las Cuencas. El dirigente subrayó que deja a criterio de los técnicos establecer si el servicio debe establecerse en Mieres o Lena, aunque el PP es partidario de una parada en cada concejo. Rodríguez argumenta que "los vecinos y empresarios de las Cuencas no pueden quedarse al margen del desarrollo que supone la alta velocidad. Las Cuencas han sufrido con la reconversión industrial y no pueden quedarse al margen una vez más.". El senador no acaba de entender a quienes ven con recelos que el AVE tenga varias paradas en la región. Achaca ese desagrado a la falta de una planificación impulsada desde el ámbito político que busque un encaje armonioso para que la rapidez ferroviaria no pase de largo por el Caudal. "Respetamos la opinión de las cámaras de comercio que entienden que se retrasaría mucho el AVE, quizás sea necesario analizar si las lanzaderas que ha puesto en marcha el Principado deberían redireccionarse a lo que es el AVE propiamente dicho, que finaliza en Lena," señaló el senador asturiano aludiendo a que entre Lena y Gijón el tren no lleva velocidad de AVE, sino que adquiere la condición práctica de un cercanías.

El diputado regional Pedro de Rueda, por su parte, afea la "inacción permanente" del Principado. "La alta velocidad no será una realidad hasta que esta llegue a Gijón, Oviedo y Avilés. Actualmente, la velocidad media del tramo que conecta estas poblaciones es de apenas 60 kilómetros por hora, lo cual está más cerca de las velocidades de cercanías que de la alta velocidad". El parlamentario regional denunció que el Gobierno de Asturias no se ha coordinado de manera adecuada con el Ejecutivo central y con Renfe "para que los servicios sean eficientes".

Suscríbete para seguir leyendo