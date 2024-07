El Principado rectifica y el colegio de Ujo mantendrá las tres aulas de Infantil

El colegio Público Santa Eulalia de Ujo, en Mieres, mantendrá las tres aulas de Infantil el próximo curso, aunque tendrá que fusionar las dos aulas de quinto y sexto de Primaria. También mantendrá "de forma excepcional" la figura de jefa de estudios para no cargar de más trabajo al equipo directivo.

Al centro le falta aún por saber si el profesor de audición y lenguaje que ahora trabaja a media jornada pasa a jornada completa al tener el centro un 33 por ciento largo de alumnado con necesidades específicas de atención educativa.

De este modo, la Consejería de Educación del Principado ha rectificado y ha entendido las peticiones de la comunidad educativa. Educación había comunicado al colegio que a partir de septiembre tenían que fusionar dos de las aulas de Infantil, y que también debían juntar 5º y 6º de Primaria.

El director del Santa Eulalia, René Benito, puso en grito en el cielo y pidió al Principado que rectificase. Finalmente ha sido así.

Benito mantuvo este viernes una reunión con la Directora General de Centros de la Consejería de Educación, Cristina Blanco, y salió "muy contento". El Principado ha aceptado casi todas sus peticiones. Mantienen las aulas de infantil aunque unen quinto y sexto de primaria y de manera excepcional el colegio sigue teniendo jefe de estudios al menos el curso que viene, "luego ya se estudiará".

Benito elogió la "empatía" de la Directora General de Centros y reconoció que "la Consejería de Educación ha mostrado mucha sensibilidad con la escuela rural".

Lo que queda pendiente es la ampliación a jornada completa del profesor de audición y lenguaje, "pero han quedado en estudiarlo y en darnos una respuesta", explicó el director.

El colegio de Ujo tendrá el próximo curso un total de 86 alumnos. "En Infantil esperamos tener once niños nuevos que son los que hay en Ujo según el censo del Ayuntamiento y nosotros queremos que los once niños se matriculen en nuestro colegio", explicó el profesor. Tener once matriculaciones para infantil de tres años en una localidad como Ujo, afectada por la descarbonización y por el cierre de la minería, con la pérdida de población que ha supuesto esto en las cuencas mineras asturianas, es una gran noticia, como lo es la postura de entendimiento de la Consejería, una postura que recibe elogios desde el colegio.

