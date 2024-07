Así se cazaba a los lobos en los pueblos de Asturias: las antiguas trampas de los montes del Laviana, a estudio

Hace seis años, el catedrático de Geología Andrés Alonso puso a Los Bribones de Laviana sobre la pista de una trampa para lobos, el pozo llobal de Los Llanos, en el entorno de Peñamayor, “en un enclave espectacular”, apunta Arcadio Noriega, líder de un grupo de voluntarios que se definen como entusiastas de la aventura y el patrimonio cultural. Pasado el tiempo, Los Bribones quieren recuperar y proteger ese patrimonio, esos elementos etnográficos de usos y costumbres ancestrales. Los estudiosos comprobaron que “no hay catalogada ni estudiada ninguna trampa para lobos en todo el concejo de Laviana y nunca se ha hecho un estudio sobre estos elementos”. La mayor parte de estas trampas ya no existen o no se aprecian porque están colmatadas, se han rellenado con el paso de los años. No es el caso del pozo de Los Llanos.

Ante esta situación y como asociación sin ánimo de lucro, presentaron un proyecto al Principado. Solicitaban ayuda económica para estudiar uno de esos “pozos llobales”. Los Bribones solicitaban una subvención de 5.800 euros ya que calculan que su proyecto tendrá un coste de 6.000 euros. Finalmente el Principado aprobó una ayuda de 180 euros para el estudio. “Otras asociaciones se quedaron sin nada y otras recibieron doble, pero es la primera vez en nuestra historia que pedimos apoyo y nos lo conceden, así que agradecimiento e impulso”, explica Arcadio Noriega.

Los Bribones ya tienen diseñada la actuación que comenzará con el desbroce del entorno. Después se realizará el vaciado del pozo y la reposición de las piedras que se han caído a su posición original. La organización encargará al arquitecto Luis Corte la realización de la planimetría y un croquis de la “Llobera de los Llanos”. A parir de ahí se realizará un manual de investigación sobre las trampas para lobos, de las que ya tiene localizadas cinco en el concejo de Laviana.

El proyecto incluye también un cuento para difundir estos conocimientos entre los más pequeños. Los mayores podrán buscar información en un panel explicativo que se colocará en la pista de acceso a la zona con indicaciones históricas y otro panel en la Campa de Fresneo.

Los Bribones son ambiciosos, así que quieren geoposicionar todas las trampas lloberas descubiertas tanto en zona de hábitat como de caza. Es decir, en la zona donde vivían los lobos y en las zonas por las que se movían para cazar. “Son trampas distintas”, apunta Arcadio Noriega. La de Los Llanos es zona de hábitat y en ese espacio se capturaba a los lobos forzándolos mediante presión humana, con ruidos y perros hasta que caían en el pozo. Estas trampas solían tener una “manga”, una especie de camino, por el que se forzaba al lobo a dirigirse hacia la trampa. Es lo que también tratarán de encontrar Los Bribones en Los Llanos. “Cuando aparecía un lobo, el cazador mayor del pueblo llamaba a los cazadores de los pueblos colindantes”, explica Noriega.

En las zonas de caza, las trampas eran estáticas. Son “trampas de volteo en las que el lobo pisa y cae porque el suelo es falso”. En esa estrategia que Arcadio Noriega explica con detalle, “se ponía como cebo un cabrito pequeño, no valía un cordero porque el cordero no berra y el cabrito sí, chilla mucho, es más escandaloso y así atrae más al lobo”.

En el estudio intentarán datar la construcción de Los Llanos. Así se sabrá si los lobos morían de disparos o se les mataba con lanzas o flechas.

Al final, todo se intentará dar a conocer con el diseño de runa ruta por las lloberas de Peñamayor, dos de zona de caza y una de zona de hábitat.

“Son muchos los “tesoros” que aguardan en nuestros valles, bosques y montañas siendo nosotros el pueblo los responsables de cuidarlos y protegerlos”, concluye Noriega.