Laviana se suma al rechazo a las prospecciones mineras en Peñamayor

"Estamos muy preocupados". Es el resumen que hace Adriana Alonso del sentir vecinal tras conocer que se ha concedido un permiso de investigación para hacer prospecciones mineras en Peñamayor. La licencia es el primer paso para intentar localizar cobalto, níquel, oro y plata en una superficie de 217 cuadrículas mineras, afectando a los concejos de Bimenes, Laviana, Nava y Piloña. En ese espacio delimitado hay puntos de gran interés como la sierra de Peñamayor, denuncian los vecinos.

Ese permiso permitirá dentro de un tiempo la realización de sondeos "que ya suponen un peligro porque toda esa zona es de caliza y si se hacen puede haber afecciones en los acuíferos", explica Alonso. Los vecinos no quieren pensar si la investigación va más allá y si incluso se llega a plantear la apertura de explotaciones mineras en la zona. "En ese caso el impacto ya sería brutal porque podría ocasionar daños tremendos. El impacto visual sería enorme, pero también se producirían daños a la salud por el polvo en suspensión o la contaminación". De todos modos, los vecinos no son aún capaces de calcular ese efecto pernicioso "porque por ahora solo se ha dado el primer paso, el de conceder el permiso de investigación y no sabemos a qué tipo de explotación podríamos enfrentarnos en un futuro", explicó la representante de la plataforma en Laviana. El colectivo se opone rotundamente a estas prospecciones y ya tiene presencia en los cuatro concejos afectados.

Además de los daños que las prospecciones podrían causar en los acuíferos de la zona, los vecinos critican la opacidad del proceso. "Nos enteramos de que se había concedido el permiso de investigación porque lo leímos en LA NUEVA ESPAÑA", subraya Adriana Alonso. El pasado siete de junio, este periódico publicaba que el grupo británico Technology Minerals, que a través de su filial Asturmet Recursos, busca desde hace cinco años en la Sierra del Aramo minerales para fabricar baterías de iones de litio, extenderá sus exploraciones a la sierra de Peñamayor. La compañía ha obtenido de la Consejería de Transición Ecológica un permiso de investigación de cobalto, cobre, níquel, oro y plata en 217 cuadrículas mineras de los concejos de Bimenes, Laviana, Nava y Piloña.

Los vecinos y los Ayuntamientos implicados no habían tenido noticia de las intenciones de la empresa. Desde ese momento se puso en marcha la plataforma de rechazo a las prospecciones porque consideran que es el primer paso para desarrollar la actividad extractiva en zonas especialmente sensibles.

Los vecinos de los cuatro concejos afectados se han organizado en una plataforma contra la futura mina. La semana pasada organizaron una charla informativa en el Cidan de Pola de Laviana, en la que el público llenó la sala debido el interés que suscita la cuestión.

En Laviana, igual que en los otros municipios afectados, han sido muchos los vecinos que han presentado recursos de reposición en los registros municipales contra la decisión del Principado.

Los vecinos reconocen que "los ayuntamientos de Bimenes, Laviana, Nava y Piloña ya manifestaron públicamente que no están preocupados por estas actuaciones y que en estos entornos no se va a conceder ningún permiso de explotación minera". Pero advierten de que "nosotros sí estamos preocupados por el inicio de este plan de investigación en Peñamayor".

