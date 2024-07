El valle de Turón, el mejor alimento para la maleza

"La maleza nos come". Así de tajantes se muestran los portavoces de la asociación Mejoras del Valle de Turón a la hora de describir como la maleza se ha adueñado de infinidad de espacios públicos como cunetas, parques y aceras. Y además señalan directamente a los responsables. "La culpa es del Principado y de la Confederación Hidrográfica del cantábrico", subrayan en forma de reproche.

“Llevamos meses esperando que el Principado se encargue de la limpieza y desbroce la carretera autonómica que vertebra todo el valle de Turón", apuntan los portavoces del movimiento vecinal. "Y lo mismo podemos decir de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, porque la situación del río Turón en múltiples tramos es preocupante". El resumen que hacen los vecinos de la situación queda contenido en la frase que repiten incesantemente: "La maleza nos come”, lamentan desde la asociación Mejoras del Valle de Turón.

“Las labores de mantenimiento tienen que ser algo frecuente y no excepcional", subrayan los portavoces de la comunidad. El problema, dicen, "ya no es la imagen de abandono que ofrecemos, sino que, en el caso del río, podemos estar hablando también de problemas para la seguridad pública". En este sentido indican que "Principado y la Confederación no pueden mirar para otro lado, tienen que cumplir con sus obligaciones”.

Los vecinos ponen ejemplos de cómo la maleza ha crecido sin control en el valle. "Hasta en el centro de discapacitados de La Felguera parece que la vegetación va a entrar dentro del edificio", Afirman que "está todo que da pena". Y añaden: "Entendemos que los procesos de licitación llevan unos protocolos, pero las administraciones saben perfectamente que hay que limpiar cuando la maleza está creciendo, no después". Los vecinos no dejan de sacar su propia conclusión: "Lo que parece que se busca es alargar todo para tener que limpiar solo una vez al año".

Los vecinos de Turón no están solo molestos con el descuido sobre el control de la maleza. En los últimos días, se ha generado un gran malestar debido a que el semáforo de Lago está fuera de servicio. Se trata de un nudo de regulación que en verano adquiere enorme relevancia debido a la proximidad de la piscina de valle, principal área de baños del concejo de Mieres