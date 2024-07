Cirugía estética para el colegio de adultos de Mieres

No es el primero ni será el último, pero sí al que ahora le toca el turno de pasar por el "quirófano" para una operación no solo de estética, sino también de salud. El Ayuntamiento de Mieres está en pleno proceso de adjudicación de las obras de renovación de la fachada del centro de educación de adultos de Mieres, ubicado en el barrio de Santa Marina. Unos trabajos que permitirán no solo lavar la cara del histórico edificio, también abordar la mejora de la eficiencia energética del mismo.

El colegio para mayores de Santa Marina es un edificio municipal de dos plantas que con más de 1.000 metros cuadrados construidos y con una antigüedad superior al medio siglo. Según se detalla en la memoria del proyecto "el inmueble presenta tipología de edificación aislada ubicada dentro de una parcela cerrada, por lo que posee varios frentes de fachada que lindan todos ellos a espacios libres de la parcela, todos los frentes están recubiertos con plaqueta de ladrillo, siendo la eficiencia energética del conjunto de la envolvente mejorable". Los trabajos que se van a acometer tienen por objeto la mejora de la calificación energética del centro educativo y para ello se van a desarrollar diferentes trabajos. Por una parte, la rehabilitación de las fachadas, "para lo que se empleará un sistema de revestimiento aíslan fusión". Además, también se apostará por la sustitución de todas las ventanas del edificio con elementos de carpinterías de PVC y doble acristalamiento. También se mejorará la estética, ocultando el cableado existente "mediante empotramiento del mismo o canaletas de ocultación".

El proyecto tendrá un coste (IVA incluido) de casi 350.000 euros, formando parte de las iniciativas financiadas por los Fondos de Transición Justa. Así, será el Gobierno del Principado de Asturias el que financie las actuaciones, con un 75% de los fondos que provendrán de las ayudas europeas de Recuperación, Transformación y Resiliencia, mientras que el otro 25% lo pondrá la administración autonómica con fondos propios. El plazo de ejecución de los trabajos, una vez comiencen, será de cinco meses, y las empresas tienen de plazo hasta el próximo 1 de agosto para presentar sus ofertas para realizar las obras.

En un principio y salvo que suceda algún imprevisto, las clases que se imparten en este centro de educación para adultos no sufrirán ningún cambio, pudiendo desarrollarse el curso tal y como se hizo en otros colegios como el de Las Vegas de Figaredo o el Teodoro Cuesta, en Mieres, que también lucen desde hace unos años una nueva cara, mucho más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Suscríbete para seguir leyendo