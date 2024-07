"No vamos a comernos los residuos de otros", clama el alcalde de Langreo

La brecha entre el Ayuntamiento de Langreo y la empresa Hunosa se sigue ensanchando, en esta ocasión a cuenta de los vertidos de residuos de la térmica de La Pereda, en Mieres, en la escombrera de Iberdrola en Les Bories, en Lada, Langreo.

Hunosa mantiene que esos vertidos serán solo hasta finales de año y que se ajustan a la legalidad. El Ayuntamiento, por su parte, aprobó este martes por mayoría absoluta una moción que rechaza estos vertidos y anuncia medidas legales contra la empresa. Una moción conjunta del equipo de gobierno de IU y el PP obtuvo también los votos a favor de Vox y de los concejales no adscritos. El PSOE se abstuvo.

Ante la propuesta del portavoz socialista de poner en marcha una mesa de diálogo con presencia del Ayuntamiento, la empresa y los vecinos, el alcalde, Roberto García (IU), se mostró contundente. "Sobra el diálogo", aseguró. El primer edil acusó a Hunosa de actuar "con alevosía" y "con total falta de claridad".

"Nuestro futuro debe ser verde y digno para todos, un futuro que cree puestos de trabajo en el concejo", continuó García, que poco a poco fue subiendo el tono para asegurar que "no nos vamos a comer los residuos que se crean en otro concejo y no estamos dispuestos a seguir siendo escombreras y ruinas". "No tengo ningún inconveniente en hablar con nadie pero negociar el comernos la basura, eso sí que no", remachó el Alcalde.

El portavoz del equipo de gobierno y concejal de Urbanismo, José Antonio Cases, subrayó la opinión del Alcalde asegurando que el consistorio "se enteró por los medios de comunicación" de que Hunosa iba a utilizar la escombrera de Lada. "El Ayuntamiento nunca fue partícipe de este procedimiento y no se le informó, se le presentó como hechos consumados", aseguró Cases, que así respondía también al portavoz socialista asegurando que "no se puede pedir diálogo".

En la sesión plenaria estaba previsto debatir dos mociones, una del PP y otra de IU sobre la misma cuestión. Finalmente el equipo de gobierno y la formación de la oposición pactaron un texto conjunto que obtuvo el respaldo mayoritario del Pleno. En ese texto, el Ayuntamiento de Langreo rechaza el vertido de residuos de la térmica de La Pereda en Langreo. Se insta a Hunosa a buscar otro emplazamiento fuera del concejo y se plantea el inicio de las "acciones legales oportunas" para evitar esos vertidos. También se insta a Hunosa y a Iberdrola, propietaria de la escombrera a presentar proyectos e inversiones que generen empleo en el concejo de Langreo.

Desde Vox se reclamó también exigir al Gobierno del Principado "un trato justo y una apuesta decidida por la búsqueda de inversiones en el concejo".

Desde el PSOE, Javier Castro insistió en que "La Pereda es fundamental para el futuro de Hunosa". En su opinión, el rechazo del Ayuntamiento de Langreo "tiene poco recorrido jurídico". También defendió "pedir a la empresa alguna contraprestación".

Desde Hunosa se explicó que está utilizando el depósito de cenizas de Lada "conforme a un contrato mercantil lícito y sobre la base de una autorización ambiental vigente". Las operaciones en el depósito, añaden, están vinculadas al final de operaciones de la central de La Pereda, con un periodo estimado de cuatro meses. Así, "el transporte de cenizas a Langreo cesará, pues, a finales del presente año y no se retomaría hasta 2026, año en el que la central de La Pereda, una vez terminadas las obras de transformación a la biomasa, volverá a estar operativa".

En un comunicado remitido poco antes del inicio del Pleno, la compañía apuntaba además que "la nueva central de biomasa generará tan solo un 10 por ciento de cenizas que produce la actual térmica. A todo ello hay que sumar la previsión de venta de cenizas a terceros para su uso en sectores como la construcción, sin que lleguen a ser trasladadas al depósito langreano. Es decir, Hunosa trabaja con un probable escenario de que se produzcan más salidas que entradas de cenizas en el depósito a partir del final de este año".

El desencuentro entre el Ayuntamiento de Langreo y Hunosa es cada vez más grande.

