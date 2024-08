Se niega a pagar en un bar asturiano y muerde al policía que iba a detenerla: "No lo soltaba, parecía un perro de presa"

Un agente de la Policía Local de Mieres resultó herido la noche del pasado jueves tras ser atacado violentamente por una mujer que previamente se había negado a pagar las consumiciones que había realizado en un céntrico bar del casco urbano. Esta clienta no solo desafió a los propietarios del establecimiento, sino que decidió enfrentarse a los policías cuando acudieron al local para sofocar la disputa. Además de sacudir al menos dos puñetazos al agente, la propinó un tremendo mordisco en uno de sus antebrazos, penetrando los dientes en la carne y forzando durante largo tiempo la mandíbula para evitar soltar a la víctima pese a los esfuerzos de los presentes por liberar al trabajador municipal. La agresora fue detenida y acusada, entre otros delitos, de atentado contra la autoridad.

Los testigos de lo sucedido durante la intervención policial en el citado bar del entorno del parque Jovellanos describen la agresiva conducta de la mujer de manera muy descriptiva: "Se lanzó al brazo y lo mordió con toda su fuerza. Parecía un perro de presa, ya que no había manera de hacer que soltara el brazo". Todo empezó sobre las once de la noche, cuando la clienta se negó a pagar las consumiciones alegando que ya había abonado las mismas. Los propietarios no tuvieron más salida que llamar a la Policía Local. Cuando llegó la patrulla, la mujer asumió de inmediato una conducta amenazante y agresiva.

En un momento dado la mujer comenzó a insultar y amenazar a los policías. Cuando uno de los agentes se acercó a ella le propinó un fuerte puñetazo a la cara. El guardia agredido se repuso a intentó reducir a la agresora evitando utilizar una fuerza excesiva. La mujer de nuevo se evadió y lanzó un segundo puñetazo mientras también daba patadas. Siempre según las fuentes consultadas por este diario, cuando ya estaba prácticamente reducida, logró zafarse lo suficiente para atacar con un mordisco. La dentellada alcanzó uno de los antebrazos del policía. Lejos de darse por satisfecha, mantuvo los dientes clavados, sin que sirvieran de nada los intentos de todos los presentes para separarla del agente.

Como resultado del violento ataque el agente necesitó asistencia sanitaria. La dentadura de la mujer quedó perfectamente impresa en el brazo del policía. Fue detenida y puesta a disposición judicial.

Los testigos subrayan que durante la intervención la patrulla de Policía Local buscó en todo momento apaciguar a la mujer, que respondió con una "violencia inusitada", con puñetazos, patadas y mordiscos.

Los agentes de la Policía Local de Mieres lleven tiempo participando en una sucesión de cursos para mejorar sus competencias profesionales. Primero fue la reanimación cardiopulmonar, luego los controles de consumo de droga al volante y también hubo cursos de tiro. Además, el cuerpo ha recibido formación en las tareas de reducción de personas violentas bajo los afectos de drogas, alcohol o con problema psicológicos. El reciente curso se impartió en las instalaciones del recinto ferial de Nuevo Santullano: "Los policías siempre intentamos que la escala de fuerzas sea la ajustada, aunque también hay que tener en cuenta que hay actuación de mucho riesgo y complejas debido a la agresividad y la resistencia que se nos opone", sostienen los responsables de la iniciativa.