No desoigan la petición del TEAM+21

No es nada nuevo si digo que es muy significativa la premura, rapidez y atención que ciertos colectivos como los empresarios, iglesia y algunos ayuntamientos obtienen del Gobierno del Principado. Solo les hace falta una insinuación y rápidamente reciben el visto bueno a sus propuestas y casi siempre reciben las ayudas e inversiones necesarias en un tiempo récord.

Pero en la Cuenca del Nalón no sucede lo mismo cuando la Mancomunidad del Valle reivindica de manera unánime de los cinco Ayuntamientos y apoyada por más de 12.000 firmas, que el Colegio de San Antonio-La Salle de Ciaño sea reconvertido-adaptado en un centro de día público TEA+21 años.

No seré yo quien niegue la necesidad de una oficina en Madrid, que se reparen las iglesias o que se atiendan las necesidades de empresarios del metal, construcción y hostelería, pero de la misma manera exijo respeto para los componentes de la Mancomunidad del Valle del Nalón en su conjunto y una respuesta afirmativa por considerar urgente la necesidad de dicha instalación en Ciaño.

Hace unas fechas la Asociación Musi-Pedro Duro ha visitado el Colegio de La Salle y ha observado el deterioro que está sufriendo por el vandalismo –"la piqueta de la ignorancia"– y la desidia de la propiedad que es el gobierno regional.

No puedo entender por más que me lo expliquen que no se atienda la petición de la Mancomunidad del Valle del Nalón con la misma rapidez que logran otros Ayuntamientos. No encuentro lógica la negativa a reconocer la necesidad del centro TEA+21 años cuando profesionales conocedores de la prevalencia del Tea han reconocido su necesidad y la idoneidad del Colegio para ese fin.

Una petición: Gobierno regional, pónganse las luces largas y miren al futuro, el TEA ha venido para quedarse para siempre y las personas afectadas exigen una solución que dignifique su vida, atiendan a sus necesidades y sus familias.

