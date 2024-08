Langreo se enorgullece de "las mejores imágenes del mundo" con una gran exposición fotográfica

"He dedicado más de 40 años a la enseñanza orientada a la imagen y, a veces, me da un poco de pena que no se conozcan los orígenes de la fotografía, que haya gente que piense que todo comenzó con lo digital". Con estas palabras se expresaba ayer Jorge Alonso, comisario de la exposición "Las mejores fotografías del mundo", que ayer se inauguró en el stand del Ayuntamiento de Langreo, organizada por el Centro Expositivo FIAP del concejo de la cuenca del Nalón. El acto, que contó con la presencia del alcalde de Langreo, Roberto García, y las concejalas de Hacienda, Paula Díaz, y Cultura, Angelita Tueba Fonseca, respectivamente, ofrece a los asistentes una muestra de imágenes galardonadas en diferentes certámenes, que capturan "la belleza y la diversidad de nuestro planeta" y que "no sólo busca entretener, sino también concienciar sobre la importancia de la conservación y el respeto por el medio ambiente", explicó Alonso.

Para la ocasión, el comisario mencionó al poeta y ensayista Charles Baudelaire. "Él decía que la fotografía iba a ser un nuevo medio de expresión que se podía equiparar al igual que la poesía, así que si Baudelaire le dio esa importancia yo no voy a ser quién le contradiga", bromeó. Precisamente ese ha sido el criterio que ha seguido para crear este espacio y poner en valor "la importancia que ha tenido el medio fotográfico dentro de las artes plásticas como una forma de entender y mirar el mundo de una manera diferente". Un mundo donde, según explicó en la inauguración de la muestra, la labor de los fotógrafos, "de forma consciente o inconsciente, ha creado patrones sobre la forma de contar historias".

La inauguración de la exposición fue paralela a la apertura del Pabellón del Principado de Asturias, que tratará de sensibilizar a los visitantes a la Feria de Muestras sobre asuntos como el cambio climático y la sostenibilidad.