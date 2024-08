Mieres, un lugar para jubilarse tan bueno como Londres o Mallorca

Mieres ha perdido la friolera de casi 35.000 habitantes desde 1960 hasta la actualidad. Han sido seis décadas de rápido descenso demográfico, tan sostenido como imparable, excepción hecha de los primeros años de la década de 1990, cuando el concejo pareció estabilizarse demográficamente en torno a los 53.000 vecinos. Con poco más de 36.000 inscriptos en el padrón, Mieres afronta actualmente el futuro con el decidido objetivo de invertir la decadente tendencia. Se pretende, para empezar, cambiar pesimismo por optimismo. Las inversiones en mejoras urbanas como las nuevas peatonalizaciones en el eje comercial de la plaza abastos y en el parque de la Mayacina (Aníbal Vázquez) se esgrimen como atractivos para lograr captar población. La aspiración es conseguir que jóvenes familias con hijos opten por Mieres como lugar de residencia. Pero también hay quien decide retornar a la ciudad para disfrutar de la jubilación. Quienes han estado fuera casi toda su vida y ahora han decidido regresar están facultados para evaluar lo bueno y malo de vivir en Mieres. Su opinión puede ayudar a que otros muchos sigan sus pasos. O no.

Vicente Noriega / David Montañés

De Londres a Mieres.

Vicente Noriega tiene 77 años y hace unos meses retornó a su Mieres natal tras haber vivido 53 años en Londres. En la capital inglesa llegó a regentar con notable éxito dos populares restaurantes. De vuelta a Asturias reconoce que en ocasiones echa en falta el bullicio londinense, pero valora las contraprestaciones.

Ha comprado un piso frente al Ayuntamiento y por las mañanas toma el café en la plaza consistorial. "Ahora, en verano, duermo con la ventana abierta y por las mañanas me despierto viendo el verde de la montaña que tengo enfrente. Es una maravilla", señala satisfecho Noriega. "Si tuviera que definir el Mieres actual diría que es una ciudad muy amable para vivir, acogedora. Tiene buenos servicios y todo muy a mano. Hay buenos colegios y cuando he tenido que ir al hospital el trato ha sido maravilloso". Acostumbrado a la eficacia inglesa, también echa en falta ciertas atenciones administrativas: "El problema, ya no de Mieres, sino de España, es que la burocracia te vuelve loco, Los papeleos son interminables", sentencia este agradable jubilado.

Este hostelero retirado reconoce que el Mieres actual poco tiene que ver con la vivaz ciudad industrial que dejó a atrás ya cuando la dictadura franquista empezaba a agonizar. " Me fui solo, sin conocer a nadie en Londres y sin saber ni una palabra de inglés", destaca. "Quería mucho a mi pueblo, pero al salir me di cuenta de que en ese momento éramos la cola de Europa. Llegué a Londres y había elecciones. No entendía absolutamente nada de lo que se estaba hablando. Todo el mundo calculando votos y diputados y yo no era capaz de comprender de lo que estaban hablando. Había una gran libertad, con un oferta cultural muy abierta". Vicente Noriega reconoce que, de vuelta en Mieres, le ha sorprendido la "atractiva" oferta cultural que ofrece la ciudad actualmente. "Está claro que se molestan en programar actividades, dentro de las posibilidades de un municipio relativamente pequeño". Lo dice alguien que tuvo en su restaurante a clientes habituales como el guitarrista Mark Knopfler (Dire Straits). "Londres es una ciudad que me fascinó desde el primer día, lo que no quita que siempre haya sido muy mierense. Marché llorando". Reconoce que ha tenido una vida "fabulosa" en Londres. "Trabajé mucho. Empecé lavando platos y fregando suelos, pero en diez años ya estaba al frente de uno de los restaurantes más reconocidos de Londres, que en ese momento no funcionaba bien. En unos meses logramos llenarlo. Muchos famosos pasaron luego por los restaurantes que abrí. En la época de Margaret Thatcher tuvimos hasta reuniones de ministros del gobierno" .

Vicente Noriega ha disfrutado de la dimensión vertiginosa que supone vivir en una gran ciudad como Londres, pero aún así ha valorado más en su madurez recuperar la acogedora compañía que ofrece Mieres: "Disfrutar de una ciudad amable es una delicia. Te sientes siempre acompañado. La familia y los amigos están cerca". En Londres, desde su jubilación, las distancias se habían hecho insalvables. "Antes, el restaurante me servía para estar en contacto permanente con mis amigos, que se pasaban constantemente. Pero al jubilarme me sentí solo. Quedar en Londres con allegados es muy complicado. Las distancias y los tiempos son enormes. En Mieres solo tienes que salir a la calle y te sientes acompañado".

La experiencia de Vicente Noriega pone de manifiesto que la acogedora vida que ofrece Mieres puede rivalizar con la vitalidad de las grandes urbes. En este caso, la disparidad de los extremos puede ser un factor determinante a la hora de elegir un estilo de vida u otro. La cuestión que surge entonces es si la vieja villa minera podría rivalizar con otras poblaciones sobradas de tranquilidad y encanto. También se pueden encontrar casos a favor de Mieres.

De Mallorca a Mieres.

Javier Uría nació y se crio en el barrio de Santa Marina. A mediados de los años setenta, con poco más de veinte años, emigró a Mallorca para ejercer en maestro en un precioso pueblo acariciado por la suave brisa del Mediterráneo. En Pollensa ha pasado casi medio siglo de vida. Allí se caso y tuvo tres hijos. Actualmente se encuentra en Mieres enfrascado en la reforma de un piso que acaba de adquirir. Y es que Uría ha decidido regresar a Mieres.

"Mi intención es pasar temporadas en Mallorca, pero quería establecerme en Mieres. He venido muy frecuentemente a lo largo de los años pero, por así decirlo, de prestao. Quería sentir que tenía mi casa en Mieres", apunta este maestro jubilado, que ha dejado en Pollensa a dos de sus hijos y a cinco nietos. "Me siento muy de Mieres y muy de Santa Marina". Lo dice alguien que habla perfectamente el mallorquín y que ha visto nacer a sus tres hijos en la isla. "También me siento parte de Pollensa, no lo pudo negar".

Javier Uría no oculta que en su entorno ha sorprendido la decisión que ha tomado. Son muchos lo que se muestran extrañados por su retorno a Mieres. Su propia familia tienen dudas. "No acaban de creer que me voy a quedar aquí de manera estable", apunta. Llegó hace menos de dos meses. "Estoy muy liado con la mudanza y los arreglos en la casa". De momento, no se arrepiente. "En Mieres me encuentro en casa. El cierto que hay menos gente que antes, pero la ciudad tienen vida social".

Un factor determinante para valorar la calidad de vida que ofrece Mieres y Asturias en general es el clima: "El tiempo es estupendo. Puedes caminar por la mañana. En Mallorca en verano para pasear tienes que ir a las siete de la mañana para evitar el calor. Me llama la atención que aquí a las ocho de la mañana aún no hay nadie por la calle".

Javier Uría asume que echará en falta a los amigos y a la familia que ha dejado en Mallorca, pero destaca que hoy en día a las distancias son relativas. " Cuando quiera quitar el rixu me iré unos días y luego volveré a Mieres". Este maestro de escuela llegó a compartir colegio en Pollensa con hasta siete asturianos. Se siente culturalmente unido a la isla, pero reconoce que para él Mieres es especial. Lo hace mientras pasea por el barrio de Santa Marina, donde jugaba de niño. Junto a la vieja iglesia, hace una pausa a la altura de la estatua dedicada a "El Pirulero". "Se llamaba Jesús, yo lo conocí".

