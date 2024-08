La relación entre causa y efecto forma parte de una misma cadena. Se puede presentar como un acontecimiento que sucede debido a otro que ha ocurrido anteriormente. En algunos momentos todos nos hemos deslizado por ese conector lingüístico: "Si no hubieras hecho eso, no hubiera ocurrido lo otro"; "La culpa es tuya por haber prendido el fuego antes de tiempo"; "Te está bien empleado, a quién se le ocurre lanzar la primera piedra"… Y así numerosas frases que todos hemos usado alguna vez para significar que "De aquellos polvos vienen estos lodos" (opción que recoge el Diccionario de dichos y frases hechas del profesor Alberto Buitrago (Espasa).

Lo que diferencia la conclusión final es la forma en la que se hayan producido los antecedentes. Puede suceder que hagamos algo por descuido, ajeno por completo a las malas intenciones o que, por el contrario, se trate de un error calculado a propósito, de una apuesta presidida por la mala fe en todo momento.

Cualquier suceso relevante en la actualidad pende de un antes y un después. Visto, además, que todo tiene que ver con todo, es fácil suponer que las primeras semillas que se plantan acaben convirtiéndose en árboles sólidos o en borrascas que produzcan fuertes precipitaciones. Lo que nos lleva a matizar que nuestras acciones (que metafóricamente serían como el agua) son la que hacen que una situación desemboque en algo positivo o negativo.

A todo esto se refirió Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes, con presencia en 101 ciudades de 47 países, durante la primera reunión anual de la institución celebrada en Barcelona.

Entre otras cosas importantes, tales como que el catalán es una lengua fuerte que no está en peligro de extinción, o que Trump representa un discurso muy agresivo, supremacista y autoritario, pues todo lo que no signifique imponer una identidad concreta ("el solo inglés") lo mira con poca simpatía, el poeta granadino deslizó la siguiente reflexión (cito literal): "¿Qué sentido tiene que los catalanes aprueben un Estatuto y después un gobierno en España decida que es anticonstitucional por artículos que estaban considerados constitucionales en el Estatuto andaluz? Cuando se mete la perversión ideológica para hacer daño y ruido se ofende a la gente. Y a uno no le gusta que se metan con su madre".

No hace falta esforzarse mucho para volver a encontrarnos con la cadena causal y, por tanto, para darse cuenta de que si este gobierno no hubiera lanzado la primera piedra, hoy no estaríamos peleándonos a todas horas por la cuestión catalana, incluida, naturalmente, esa amnistía que tantos dolores de cabeza está produciendo.

Pero, ya se sabe, las cosas no sucedieron así, pues había (y siguen existiendo) numerosos intereses para evitar que Cataluña alzara el vuelo estatutario, a pesar de que esa era la voluntad mayoritaria de sus habitantes en aquel momento.

No hay más que abrir los oídos para percatarse de ese zumbido central que no cesa. Véase, a modo de ejemplo, las celebraciones tras la consecución de la Eurocopa de Fútbol. El "¡España, España, España!", repetido hasta la saciedad, o el delirio de un "Gibraltar español", entre otros cánticos patrios. De continuar esta borrachera, no sería extraño que cualquier día nos encontráramos con el "¡Santiago y cierra España!". Muy ajustado, por cierto, para quienes llevan muchos años haciendo de este país su coto particular.

