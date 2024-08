Langreo reivindica su soterramiento ferroviario: "El retraso es injustificable"

"¿De qué hablaríamos si no tuviéramos un soterramiento que lleva 16 años parado, si no tuviéramos empresas que se van y otras que no acaban de llegar? ¿Y si la limpieza no fuese un problema desde hace más de 25 años?", se preguntaba ayer, irónico, Roberto García alcalde de Langreo, en el día dedicado al concejo en la Feria de Muestras. Una jornada para poner sobre la mesa las necesidades del municipio. Unas "preocupaciones", afirmó García, a encarar con "diálogo, unión y búsquedas de consenso".

García expresó su deseo de que Langreo sea un lugar "para vivir y trabajar con calidad, con una política adecuada de cuidados y un futuro sostenible". El regidor remarcó que hay consejerías "muy implicadas" y empresas "con proyección nacional e internacional" que contribuyen "al desarrollo y bienestar". Ovidio Zapico, consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, aseguró que hay un par de proyectos en marcha para Langreo, uno relativo a la ordenación urbanística del barrio de El Puente "que ha de vertebrar Sama con La Felguera" y otro sobre la vivienda, apuntando a este respecto que antes de final de año se verán "obreros y maquinaria" para levantar 60 viviendas públicas en régimen asequible. "Estamos sentando las bases para que sea una legislatura fructífera para Langreo", indicó Zapico.

La entrega de los vasos de sidra. / Marcos León

El consejero resaltó que el tren en Langreo necesita "una revisión profunda" para ser "accesible, eficiente y rápido", y lamentó que el concejo acumula años de una "pérdida irreparable de población y de su tejido económico y productivo". "Hay proyectos que llevan un retraso injustificable, como el del soterramiento. Hay jóvenes del concejo que solo han visto la zona central entre Sama y La Felguera en obras", comentó José Antonio Cases, concejal de Urbanismo de Langreo, que instó a agilizar el proceso y que los plazos se cumplan "con escrupulosidad".

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, hizo extensivo el éxito de la Feria de Muestras a Langreo. "Parte de él también os pertenece, siempre habéis estado a la altura que las circunstancias requerían", sostuvo Baragaño, que entregó al regidor langreano una medalla conmemorativa para festejar el centenario de la primera edición del certamen y el papel del concejo en esa trayectoria. Un concejo del que Baragaño encomió su "sociedad comprometida, luchadora y solidaria". Tampoco desaprovechó la ocasión para abogar por el soterramiento ferroviario de Langreo, una obra "en la que ya no caben más dilaciones", manifestó. Asimismo, reivindicó el "fiel cuidado del patrimonio" langreano.

La actuación de la asociación «L’Enguedeyu» frente al pabellón de Langreo. / Marcos León

Jorge González–Palacios, concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Gijón, destacó que la jornada sirvió para "unir" a ambos municipios "de forma todavía más amistosa". El edil remarcó que Gijón y Langreo están conectados por "la industria, la siderurgia, la minería, la gastronomía, la naturaleza y, sobre todo, la autenticidad de nuestras gentes". También aplaudió la muestra fotográfica que ofrece Langreo en su stand sobre el Cine Felgueroso, que refleja su "capacidad para mirar al pasado pensando transformar el futuro", subrayó González-Palacios. Al acto también asistieron, entre otros, el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, la directora general de Energía y Minería, Belarmina Díaz, o la edil de Cultura y Turismo de Langreo, Angelita Cueva.

La comitiva visitó el pabellón de Langreo, donde les aguardaba Jorge Alonso, comisario de la exposición "Las mejores fotografías del mundo". La asociación "L’Enguedeyu", la Banda de Gaites "Conceyu de Llangréu" y las mascotas "Samu y Samina" amenizaron un día de peso en la Feria de Muestras para Langreo, una tierra, como reconoció su alcalde, "una tierra ávida de buenas noticias y esperanza".