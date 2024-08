Requisitos para un buen viaje en tren

Los trenes son parte de mi vida. Mi familia materna la formaban ferroviarios que se repartían por la línea La Robla-Bilbao, y de niño pasaba los veranos con mis tíos en Boñar y Balmaseda y también en la estación de Arija, de la cual era jefe mi abuelo Salus. En la adolescencia recorrí toda España junto a mi amigo Silvino; fuimos en litera hasta Barcelona para estar en aquella míticas Jornadas Libertarias de 1977 y, después de que una tormenta memorable nos inundase la tienda que habíamos instalado en el camping de Gavá, retornamos al tren para secar las cosas en Sahagún y seguir hasta Santiago de Compostela: cosas de la divina juventud.

Dos años más tarde, la vieja estación de Mieres volvió a marcar mi destino; esta vez por obligación, iniciando una ruta que me llevó a enlazar en Atocha con el expreso Madrid-Algeciras antes de pasar a Ceuta. Inolvidable la imagen de Leo entregándome en la parada de Ujo un cartón de Ducados como despedida y también el descubrimiento de que el tiempo es relativo y un mismo recorrido podía ser interminable o cortísimo, dependiendo de si volvía a casa de permiso o retornaba al cuartel.

Ya en los 90, hice muchos viajes a Madrid para acudir a las reuniones de aquella romántica Izquierda Republicana con la que íbamos a cambiar España. Llegar hasta la capital costaba una noche: en ocasiones en un vagón corriente y otras veces en litera, dependiendo de mi propia cartera, y más tarde en coche-cama, cuando atendimos a la llamada de Julio Anguita y la inclusión en Izquierda Unida nos financió aquel pequeño lujo.

Ahora, la mejora de las comunicaciones hace que todo esto parezca una fantasía, y la rapidez en los desplazamientos ha convertido en un recurso turístico lo que se hacía por la necesidad de llegar despejado a destino. Pero los recuerdos siguen ahí y las amistades puntuales de los viajes, o las pequeñas aventuras, como aquel apagón en una cruda noche de invierno, que dejó parado y en completa oscuridad al convoy varias horas en el medio de la Meseta castellana, no se olvidan. En fin, perdonen ustedes esta introducción personal, pero no he podido evitarla antes de entrar en la curiosa historia de hoy.

Se trata de comentar uno de los itinerarios de líneas férreas que con el nombre de "Guías del Viajero" se vendían a finales del siglo XIX al precio de una peseta. Las firmaba Emilio Valverde Álvarez y en 1886 se publicó la que incluía los trayectos de Madrid a Oviedo y Gijón (que se había inaugurado tan solo dos años atrás), el de Langreo a Laviana, y los de Trubia y Las Caldas.

Es un cuaderno de bolsillo, ilustrado con mapas y grabados, que se inicia con el listado de estaciones y la tarifa de precios de cada línea, sigue con un extracto de los reglamentos y reales órdenes referentes a ferrocarriles, resumiendo las obligaciones y los derechos que tiene el viajero; añade una completa descripción de los pueblos por los que pasa el ferrocarril, con datos sobre el número y la condición de sus habitantes, las industrias y los monumentos artísticos y termina con una descripción de los balnearios y baños de mar, que no voy a tratar, porque no existen en el territorio de la Montaña Central.

Así, no enteramos de que los billetes para los viajes se podían comprar en el despacho central de la compañía que estaba en la Puerta del Sol o en las estaciones de todo el trayecto y en estos mismos puntos se facturaban los equipajes con la posibilidad de que los mozos se desplazasen a buscar y llevar los bultos a domicilio. También conocemos que había fondas en las estaciones de Madrid, Ávila, Medina del Campo, Valladolid, Venta de Baños, Palencia, León, Oviedo y Gijón, con comidas a un precio comprendido entre los 14 y los 16 reales.

Para que se hagan una idea, el billete de Madrid a Mieres costaba entonces 62,85 pesetas si se viajaba en primera clase, 46,85 en segunda y 28,45 en tercera. Y el viaje de Gijón a Langreo, 4,05 pesetas en primera, 3,05 en segunda y 2,05 en tercera. También se ofrecían con sus correspondientes suplementos berlinas-cama y coches-salones.

En cuanto a los horarios, el Correo salía de Madrid a las 7 de la tarde y llegaba a Mieres a las 3:45 del mediodía y hacía la vuelta en Mieres a las 11:47 de la mañana para llegar a Madrid a las 9:20 del día siguiente. Mientras que el recorrido entre Gijón y Laviana duraba 3 horas y había trenes de mañana y tarde, tanto para la ida como para la vuelta.

Los reglamentos de ferrocarriles regulaban situaciones que hoy día continúan siendo motivo de discusión. Por ejemplo, la ocupación de asientos, de manera que, si a lo largo del trayecto el viajero decidía levantarse, bastaba dejar una prenda u objeto cualquiera sobre él para que nadie más pudiese ocuparlo; o la discusión sobre la apertura o no de las ventanillas, que como entonces se podían abrir provocaba continuos desacuerdos entre los viajeros. En este caso, la decisión debía tomarla el jefe de tren.

Recuerdo que, unos meses antes de fallecer, Paco Prendes Quirós había empezado una novela que quedó inconclusa. Se desarrollaba aproximadamente en los mismos años que ahora estamos viendo y necesitaba documentar el traslado de unos restos mortales en un vagón desde Madrid hasta Gijón. No encontramos nada sobre el asunto en los reglamentos y disposiciones referentes a los ferrocarriles y tuvimos que acabar recurriendo a Javier Fernández, quien nos dio los datos que buscábamos en una agradable e instructiva visita a su despacho del Museo del Ferrocarril.

Sin duda, el apartado más curioso del reglamento es el que se refiere a los llamados "dementes". La conducción de las personas que tenían perdida la razón debía hacerse solo en coches de primera y segunda clase, avisando con cuatro horas de anticipación al jefe de las estaciones que eran cabeza de línea o con veinticuatro en las demás; además, se exigía acompañar un escrito con el nombre y los apellidos del demente, estación de destino, número de acompañantes y certificado médico especificando las precauciones que debían tomarse con él. Su compartimento tendría que ir cerrado con llave y el enfermo era el último en bajar del tren en destino.

Estaba prohibido subir con perros, salvo los cazadores que podían disponer de un vagón específico. En cuanto a los equipajes, todo viajero tenía derecho al transporte gratuito en el mismo tren de hasta 30 kilogramos en mercancías, pudiendo llevar en la mano paquetes que no molestasen a los demás y –ojo con esto– y "bultos que no sean armas de fuego cargadas". Tampoco había problema en transportar hasta 100 cigarros del estanco, un millar de cigarrillos y un kilogramo de picadura, aunque supongo que por mucho que se alargase durase el viaje nadie llegaría a consumirlo.

Los militares y marinos solo pagaban la mitad; la guardia civil, ingenieros inspectores del Gobierno y empleados de telégrafos en líneas especiales viajaban gratis; lo mismo los niños menores de tres años mientras los de tres a seis pagaban medio billete. Si existían dudas sobre la edad, la decisión de los funcionarios de la Inspección era inapelable.

Entrando ya en el apartado que describe los lugares del recorrido, el autor se detuvo en las maravillas geográficas y técnicas que ofrecía la bajada de Pajares, dando algunos datos sobre este pueblo, Navidiello-Parana, Linares y Malvedo, todos ellos con estación. Señaló que Puente los Fierros era célebre porque sus habitantes habían detenido allí durante la francesada a dos divisiones del general Bonet; que en Campomanes habían matado de un saetazo al rey Sancho III y que Pola de Lena era la cuna de personajes como los Fernández de Lodo, distinguidos en la conquista de Toledo y Granada, y el marino Gonzalo de Bayón, uno de los héroes de la conquista de América.

Citó en Ujo su iglesia románica del siglo XII, el paso por Santullano y por fin Mieres, que contaba entonces en su parroquia con 12.650 habitantes, de los cuales 2.300 eran trabajadores de la fábrica de los Guilhou. La última estación de este concejo, Ablaña, se había establecido principalmente para el servicio de este gran centro industrial.

En cuanto al tramo que recorre el Nalón del Ferrocarril Gijón-Laviana, don Emilio Valverde reseñó el contraste que se daba al salir del túnel de Carbayín entre el hermoso paisaje y la cantidad de bocaminas que salpicaban los montes; después las grandiosas fábricas de hierro de La Felguera y Vega y los 4 kilómetros de línea férrea que ya se habían tendido para su servicio interior. Langreo era un gran centro administrativo que contaba con 9.000 habitantes y bonitas edificaciones y tras pasar La Oscura el viaje finalizaba en Pola de Laviana. Yo también debo finalizar aquí.

