El alevín allerano que pesca truchas como salmones: "La clave es observar el río y no rendirse nunca"

Pablo García Bermúdez es allerano, tiene dieciocho años y se inició en la pesca con solo seis, cuando capturó su primera trucha en las inmediaciones del apeadero de tren de Corigos, localidad en la que vive. Desde entonces han llegado muchas más, algunas de ellas grandes como salmones. Recientemente, pescó un ejemplar de 3,455 kilos y 70 centímetros. Se trata de la tercera que saca del agua de más de 2,5 kilos esta temporada. "Comencé en este deporte por la afición que me transmitió mi padre. Le quiero dedicar la captura de esta trucha porque que falleció hace apenas dos meses y sé que le hubiese hecho ilusión verme con ella", explica.

Como la primera, la última captura de García también cayó el Corigos. "El aparejo que utilicé fue una ninfa de pelo de liebre montada en un tándem con otra ninfa, una golden brown. El lugar en el que salió la trucha fue una corriente pegada a la escollera, unos 300 metros por encima de la estación de tren de Corigos", expone este joven allerano, para relatar a continuación cómo fue el momento de la captura. "No podía con ella y me hizo bajar por la corriente hasta llegar a un remanso unos 40 metros por debajo, allí me metí en el río hasta la cintura. Intentó remontar varias veces para arriba y meterse en huecos en la escollera, pero la fui forzando poco a poco con cuidado de no romperlo todo. Me había quedado por debajo de ella y en cuanto vi que se cansaba un poco y la tenía cerca le pude meter la red sacadera debajo y sacarla".

García explica que "la verdad es que fue un momento crítico porque no me entraba ni en la red y en cuanto la cogí empezó a revolverse. Aun así salí casi corriendo del agua con ella apretada contra la barriga y una vez alejado de la orilla ya me volví loco de alegría". Y añade: "Esta es la tercera trucha de más de 2,5 kilos que pesco esta temporada. Las otras 2 fueron en León, pero creo que dejan constancia de que no importa la edad para tener resultados, sino que lo verdaderamente importante es observar las aguas y no rendirse nunca".

Pese a contar tan solo con dieciocho años, este allerano ya atesora una notable experiencia. "A pesar de ser tan joven, creo que puedo decir que llevo toda la vida pescando y eso me ha hecho ir mejorando la técnica poco a poco. Y aprender de los más mayores, a los que, al fin y al cabo, siempre hay que escucharlos". Para García hay una cosa sobre la pesca que "creo que es un buen consejo y muy necesario. Aprender de las personas que saben es importante, pero sobre todo lo es aprender de la pesca de uno mismo. Yo mismo necesito discrepar con personas mayores casi siempre que salgo de pesca. La apariencia de un chaval joven con un vadeador barato y una caña más barata aún les hace pensar que llevas dos días pescando. Esto hace que muchas veces quieran darte consejos y ayudarte a pescar mejor, sin saber ellos de qué experiencia gozas o que te pasas el día en ese río y lo conoces mejor que nadie. Aunque no lo hagan con malas intenciones".

Consejo

Por eso, el mayor consejo de este joven para los que se inician en la pesca es que "no quieras aprender el 100 por ciento de la pesca de otras personas, que aprendas de ti mismo, de tus horas de pesca y de tus días y días volviendo a casa de vacío. Porque esos días de no pescar nada que los pescadores llamamos 'irse con el bolo' son los que van a hacer que el día de mañana puedas mostrar orgulloso tus capturas".