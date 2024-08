La lavianesa Natalia Pastor levantará una "Barricada doméstica" en el Museo Barjola

La cuenca minera, el paisaje industrial, el movimiento obrero, la resistencia, la mujeres que luchan en casa y en las calles, su propia vivencia familiar y personal, "como mujer, artista y madre". Todo ello vertebra la obra de Natalia Pastor (Pola de Laviana, 1970) y está presente en "Barricada doméstica, de dentro a afuera", el proyecto expositivo, a modo de instalación, con el que acaba de ganar la séptima edición del Premio Museo Barjola de Artes Plásticas, convocado por la Consejería de Cultura y dotado con 6.200 euros.

Creado expresamente para la gijonesa capilla de la Trinidad (una de las salas principales del Barjola), supone "un reto" para la artista. Es consciente de que deberá tener muy en cuenta su arquitectura, las columnas y las hornacinas. "Es un espacio muy potente", reconoce. Tiene unos meses por delante para hacer ajustes y resolver el montaje, hasta diciembre, que es cuando está prevista la inauguración.

Varias obras de Natalia Pastor: desde la izquierda, "My way", un dibujo de la serie "Ring doméstico"; "Barricada en Sotón", foto impresa en lona de la serie "¡Vamos de excursión!"; "Transterritorialidad", instalación de la exposición de la Fundación Danae en el Barjola, y "Mono de trabajo", también de "Ring doméstico". / LNE

El jurado que ha seleccionado su propuesta, presidido por el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León, ha reparado en la coherencia de la línea de trabajo de la artista. "Pastor trabaja también con conceptos como el feminismo y la identidad colectiva y minera", destaca y "propone una historiografía de la cuenca del Nalón en formato instalativo".

Natalia Pastor revela solo lo justo de su proyecto, para que no se diluya la expectación ni quede desvaída la primera impresión. Habrá una pieza central, en torno a la que girará la instalación, y es, obviamente, "una barricada, pero doméstica". Algo más: es un trabajo multidisciplinar, con sonido y fotografías, materiales de su propio archivo vital, que ha ido guardando y recopilando. "Utilizaré monos de la mina, los de mi padre, toallas de Hunosa, lemas callejeros, pintados y bordados, grabaciones de manifestaciones...", va desvelando. Natalia Pastor vuelve una y otra vez a los mismos temas y es habitual que reutilice elementos de una obra a otra. "Mi trabajo", explica, "es un ‘work in progress’ permanente". Además, habrá multitud de referencias a otras artistas, en la onda de Barbara Kruger. De "Barricada doméstica" dice también su autora que "toda la pieza es muy combativa, va de la lucha individual, en el hogar y el ámbito doméstico, a la lucha colectiva, con una perspectiva de género", por eso lo de "de dentro a afuera". Es "una pieza autobiográfica, pero dentro de lo colectivo" y una obra reflexiva, sobre el devenir de la minería y su paisaje geográfico y humano: "Llevo viviendo en la cuenca más de 20 años y he visto el cambio, el cierre de las minas, la despoblación, hay también un análisis de ese contexto".

Pastor atesora una larga y bien fundada trayectoria creativa con premios: el de Artista Joven Revelación en Asturias, el de Pintura de la Junta General y el Certamen Nacional de Arte de Luarca, entre ellos.

Suscríbete para seguir leyendo