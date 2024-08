Los vecinos de las Cuencas "reciclaron" más de 180.000 prendas de ropa en lo que va de año

Un total de 183.000 prendas de ropa (con un peso de 68 toneladas) fueron recuperadas en el primer semestre del año por Humana Fundación Pueblo para Pueblo gracias a las aportaciones realizadas en las comarcas del Caudal y del Nalón. "De la gestión de este residuo se derivan beneficios ambientales (toneladas de dióxido de carbono no emitidas) y también sociales, a través de la creación de ocupación verde, ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo y programas sociales en el territorio más cercano", indicaron responsables de Humana.

Las mimas fuentes destacaron la "creciente sensibilidad de la ciudadanía en relación a la sostenibilidad de la moda. Las 68 toneladas de residuo textil recogidas de enero a junio impactan directamente en la economía circular y social de la comarca de Caudal y Nalón".

También añadieron los representantes de Humana que el 90% de la ropa de la que se deshace la ciudadanía y que recoge la entidad tiene "una segunda vida gracias a la reutilización y el reciclaje, elementos claves para la economía circular y la creación y mantenimiento de puestos de trabajo de calidad".

El residuo textil (ropa, calzado, complementos y textil del hogar que ya no se utilizan) se deposita en los contenedores ubicados en lugares de fácil acceso, que se vacían periódicamente (entre una y dos veces por semana) para garantizar un buen servicio. Se almacena inicialmente en la planta de transferencia que Humana tiene en Llanera y posteriormente se clasifica en la planta de preparación para la reutilización situada en Leganés (Madrid). "La recogida selectiva de ropa tiene un gran potencial para garantizar una segunda vida: casi el 60% se puede reutilizar y el 32%, reciclar", aseguró Rubén Fernández, promotor nacional de Humana, que añadió que "el primer objetivo siempre es la reutilización porque la prenda más sostenible es la que ya se ha fabricado y no tiene más costes ni impacto de producción. Por eso es importante que la ropa de la que nos deshagamos se deposite en el contenedor correspondiente, porque desgraciadamente casi el 90% del residuo textil no acaba en el punto de recogida adecuado, sino en la basura".

Las 68 toneladas recuperadas en las Cuencas de enero a junio han evitado la emisión de 415 toneladas de dióxido de carbono. Los municipios de las Cuencas donde Humana ha recogido más ropa son Mieres (40,3 toneladas), Laviana (10,5 toneladas) y Lena (9 toneladas).