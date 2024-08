Freud, Kant y el poliamor: así es "Amores únicos", el debut literario del entreguín Ramón Suárez

«Amores únicos» es la primera novela del periodista y terapeuta entreguín Ramón Suárez. Se trata de un libro que en cuya génesis han estado muy presentes el psicoanálisis y la filosofía, y en el que su autor proclama el poder renovador, e incluso sanador, del amor: «Planteo un romanticismo valiente, alejado de esa dimensión machista, castrante. Reivindico el romanticismo como un sentimiento potente que también puede ayudarte a querer más el mundo».

Suárez, que tiene 41 años, trabajó en sus inicios periodísticos en la prensa del corazón y colaborando en medios nacionales. Le hizo varias entrevistas a Carmen Lomana, con la que ha mantenido la amistad. De hecho, es una de las primeras lectoras del libro, porque aprovechó su estancia en su casa de Celorio para invitar a merendar a Suárez, que le llevó un ejemplar de la novela. «Con ella hablo de la tele, de filosofía... de todo».

Actualmente, el entreguín, que colabora en radio y televisión, también aplica el teatro terapéutico para ayudar a personas mayores a mejorar la memoria, la comunicación y el bienestar emocional. Reconoce que siempre le gustó escribir, desde pequeño, y que la primera novela que acaba de ver la luz lleva años en proceso de maduración. «Empecé a escribirla hace años, la registré, pero después cambié alguna cosa. Yo me licencié en periodismo, pero después hice un proceso de psicoanálisis y también cursé estudios de Filosofía y eso me dio mucha inspiración para escribir la novela: la filosofía a nivel de conceptos y el psicoanálisis para fabricar personajes más complejos y con más matices».

La novela cuenta la historia de Anjara, una chica de 27 años que, tras salir de una relación y sufrir problemas de salud mental, decide dar un vuelco a su vida. «En el tren de Madrid a Valencia conoce a una pareja que son todo lo contrario a ella: son alegría y plenitud, un solo de aire fresco. La pareja se enamora de ella y la trama deriva hacia la relación que desarrolla con esa pareja y los secretos que Anjara descubrirá de su familia», explica Suárez.

Carmen Lomana y Ramón Suárez en Celorio. / LNE

El autor expone que la novela habla de «de la salud mental, de la depresión, de hastío. Se plantea el tema del poliamor, si es posible, y de cómo la falta de comunicación afecta al distanciamiento entre padres e hijos. No deja de ser una novela porque hay acción, tienen que pasar cosas y de hecho pasan. Pero los personajes tienen conversaciones entre ellos sobre el amor y sobre cómo puede ayudar a la salud mental; hay que diferenciar el amor de verdad de uno de calderilla», reflexiona Suárez.

El escritor entreguín asegura que muchas de las personas mayores que participan en sus talleres de teatro terapéutico le dicen que «hoy ya no hay amor, que ya se acabó». «No creo que sea así», argumenta. «La gente sigue buscando el amor, se ve en las redes sociales. La gente sigue sufriendo por amor. La literatura amorosa sigue teniendo un hueco importante y es bueno que se reflexione sobre ello». Suárez insiste en que «reivindico el romanticismo como un sentimiento potente. Para que el amor sea sano tienes que tener un yo bien construido; si no, a la otra persona la vas a querer como algo que supla una carencia. Y ese amor no te tiene que ensimismar. Tiene que ayudarte a querer más el mundo, querer mejorarlo, que el resto de la gente esté mejor. Con el amor hay ser valiente, aunque la vida luego pueda llegar y fastidiártelo todo».

