El gaitero allerano Diego Lobo gana el MacCrimmon en Lorient

El Festival Intercéltico de Lorient no podría haber comenzado de mejor forma para la delegación asturiana. En la tarde de este sábado el gaitero allerano Diego Lobo se hizo con el primer puesto del trofeo MacCrimmon. El de Moreda interpretó canciones de cada región representada en el festival, tres asturianas, tres gallegas y tres bretonas.

El repertorio asturiano fue "Coyí d’un artu una flor", "Saltón", "Xota Asturiana" y "Floreu Remis". Las canciones gallegas fueron "Un lustro", "Fandango Aguamariña" y "Prieguiceira". Los sones elegidos de la región bretona fueron "Marcha Pourlet", "Sonenn ar skorv" y "Gavotte du Faouët".

Lobo lleva toda la vida tocando la gaita y actualmente se gana la vida como director de bandas de gaitas: "Llevo 18 años tocando la gaita, desde los 11 años. Ahora me dedico a dirigir bandas de gaitas, en concreto, la banda ‘El Gumial’ de Ayer, ‘Saxún’ de Gijón y la banda de gaitas ‘Garulla’, también de Gijón".

No es la primera vez que se presentó al MacCrimon; ya tiene una largo palmarés en éste y otros concursos: "Ésta es la cuarta vez que me presento. Quedé dos años cuarto, otro tercero, y por fin llegó el premio este año. En Asturias lo gané todo y también fui primero un año en el Memorial Rogelio Fernández de Madrid".

Ambiente ayer, en el primer día de previa del festival. | J. R. Viejo

El ganador del trofeo MacCrimon de este año confiesa que creía que ya no iba ser capaz de conseguir la victoria en Lorient: "Tengo una ilusión muy grande. Yo con 29 años ya voy de retirada, y ésta era la última bala. Ya tengo alumnos míos que se presentan y no me gusta competir con ellos. Este año no daba un duro por ganar, porque fue un año muy complicado, estuve lesionado y tuve que hacer mucha rehabilitación para poder estar. Al año de empezar con la gaita ya me presenté al primer concurso. Yo creo que presentarse a concursos es la única manera de obligarse a ensayar todos los días, y animo a la gente que empieza tocar la gaita a que lo haga".

El delegado asturiano en el Festival Intercéltico de Lorient, Iñaki Sánchez Santianes, que también es jurado del trofeo MacCrimmon, remarcó la competitividad y el buen nivel del certamen: "El primer premio fue exaequo, Diego empató con Enrique Sánchez, y se llevó el premio porque la normativa de Lorient dice que en caso de empate gana el participante más joven. Este año hubo un nivel muy alto. La gente joven que se presentó por primera vez dio la talla, y los veteranos, que ya sabían a lo que venían, no defraudaron".

Iñaki Sánchez Santianes, a la izquierda, durante su masterclass. | Iñaki Sánchez

Sánchez también quiso pronunciarse sobre la competencia en el concurso con Galicia, que desde 2013 solo ha conseguido la victoria en dos ocasiones: "Sí es verdad que en los últimos años la victoria está cayendo más para el lado de Asturias, pero no hay ninguna superioridad ni somos mejores por ello. Siempre está muy igualado, en estos años simplemente se están dando un cúmulo de factores, y la suerte está de nuestro lado. Además, tenemos muy buen rollo con ellos, es una rivalidad muy sana".

Antes de la celebración del trofeo MacCrimon, Iñaki Sánchez Santianes y el gaitero gallego Pablo Seoane Méndez impartieron una máster class de gaita. En ella conversaron sobre las diferencias de la gaita gallega y la asturiana, sobre el origen y la evolución de ambas.

Para una mejor comprensión por parte del público presente, los gaiteros interpretaron muñeiras, jotas y alboradas. Para alguno de los temas contaron con la colaboración al tambor del gallego Xosele y de la asturiana Lydia López.

