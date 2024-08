El Caudal urge a abordar las obras de renovación del estadio Hermanos Antuña

Es uno de los clubes centenarios dentro del Principado de Asturias, incluso más antiguo que el Real Oviedo. Pero esa longevidad lleva al Caudal Deportivo de Mieres a necesitar algunos cuidados, en este caso en lo referente a su estadio, el Hermanos Antuña. Un recinto en el que el club ha tenido que cerrar la tribuna de Preferente al desprenderse cascotes. El terreno de juego también necesita actuaciones: su mal estado complica fichajes y partidos a la entidad mierense, que necesita retomar la senda de la ilusión tras dos años surcando la Tercera División sin mucho éxito deportivo. Por ello, la directiva de la entidad pide al Ayuntamiento que agilice los plazos para realizar los trabajos que permitan al club volver a contar con las herramientas que una entidad como la mierense merece.

El presidente del Caudal, Luis María García, explica que "hace ya unas semanas que hemos tenido que cerrar, por seguridad, la grada de Preferente". Señala el también exalcalde de Mieres que "no hay ningún riesgo de derrumbe, pero tampoco nos podemos arriesgar a que caiga un cascote sobre un aficionado y tengamos un problema serio, así que decidimos cerrar la grada". García, gran conocedor de los intríngulis y gestiones que conllevan las administraciones públicas, también es sabedor de que el gobierno local de Mieres está trabajando para el arreglo de este problema. "Me consta que hay dinero y que está casi todo listo para la contratación de las obras, pero hay veces que los plazos administrativos no van al ritmo que uno quisiera", afirma el presidente del Caudal. Aun así, pide un poco de celeridad al Ayuntamiento para acometer las obras y poder recuperar una grada en la que se suelen sentar los socios más veteranos y donde además está el palco presidencial.

Terreno de juego

El de la grada no es el único problema que afronta el Caudal en el Hermanos Antuña. De hecho, para la práctica deportiva, es el menor de los problemas. Porque lo que está haciendo daño al equipo que ahora dirige Adrián González es el estado del terreno de juego. Explica el presidente del Caudal que "tenemos un césped muy deteriorado, que requiere de una sustitución urgente". Una sustitución que, a través de subvenciones, podrían abordar el Ayuntamiento de Mieres, el Principado de Asturias o la Federación. O mejor aún, las tres entidades conjuntamente a través de un convenio de colaboración.

En todo caso, las consecuencias para el Caudal Deportivo son importantes. "No podemos invitar a jugar partidos amistosos a clubes de cierta entidad porque no quieren venir por como está el campo", señala Luis María García. Pero eso no es lo peor: "Incluso hay jugadores que nos han dicho que no vienen al Caudal por este motivo". Un hecho que entristece al presidente del club blanquinegro. "Es una faena, porque incluso el estado del campo no nos permite desarrollar el fútbol que queremos hacer", indica García.

Así las cosas, y consciente también de la lentitud que implica la burocracia, el presidente del Caudal apunta que "sabemos que la solución a los problemas está en camino, en marcha, y que todas las entidades que pueden formar parte de ella la conocen, ahora solo falta dar ese plus para que todo se pueda desarrollar de forma más rápida".

