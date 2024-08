El drama de la familia de una langreana con las piernas amputadas y sin ingresos que reclama ayuda pública: "Estamos desesperados"

María Luisa Castro, langreana enferma de diabetes, sufrió la amputación de la pierna derecha en diciembre de 2021 por una herida en el pie que se complicó. Hace una semana, debido a nuevos problemas derivados de su enfermedad, los médicos también tuvieron que cortarle la pierna izquierda. Pero el "infierno" que actualmente viven María Luisa y su familia no acaba ahí. A la mujer, cuya pareja falleció hace cuatro meses, le denegaron la incapacidad permanente, no tiene ningún tipo de prestación y tampoco se le ha concedido la vivienda pública que ha solicitado y que necesita con urgencia, ya que no tiene ingresos para hacer frente al pago del alquiler. "Está hospitalizada en Cabueñes y nos han avisado de que este martes le dan el alta. No sabemos qué hacer, estamos desesperados", se lamenta su padre Nicanor Castro.

Al padre de María Luisa se le quiebra la voz cuando relata la situación que está viviendo la familia. Nicanor Castro tiene 84 años y no puede hacer esfuerzos tras haber sufrido un infarto meses atrás. Su esposa también es octogenaria. "Quiero muchísimo a mi hija, pero no puedo hacerme cargo de ella. Mi casa no está adaptada para una silla de ruedas porque los dormitorios están en el piso de arriba y el acceso al baño de la planta baja tiene un escalón. Y ni mi mujer ni yo estamos en condiciones físicas de poder trasladarla. No sabemos qué hacer". En los últimos meses, Nicanor y su mujer habían ayudado a pagar el alquiler de la vivienda de La Felguera en la que residía su hija, de 58 años, pero ambos son pensionistas y no han podido seguir haciendo frente a sufragar el piso de La Felguera en el que la mujer residía.

La familia lleva meses tramitando la solicitud de una prestación y una vivienda adaptada para María Luisa, "tanto con el Ayuntamiento como con el Principado, pero es como darte contra un muro. Llevas unos papeles que te piden y al llegar te dicen que necesitas otros. Ya no sé qué hacer porque no tenemos tiempo; van a dar el alta a mi hija y no sabemos dónde va a vivir".

Todo había comenzado en septiembre de 2021, cuando la langreana, que entonces trabajaba en un centro comercial de Badalona como vigilante de seguridad, sintió una molestia en la planta del pie. Se le había formado una úlcera que cicatrizó mal y se infectó, lo que hizo que, apenas tres meses después, esta enferma de diabetes sufriera la amputación de su pierna derecha. Tras una convalecencia en la que fue agredida por una compañera de habitación con problemas mentales, regresó a Asturias acompañada por su pareja, en la primavera del pasado año, pero el hombre sufrió un ictus que le inmovilizó medio cuerpo y fue hospitalizado. Falleció hace cuatro meses.

Solicitud

A finales del pasado año, la Seguridad Social rechazó su solicitud de la incapacidad permanente, al no sumar el periodo mínimo de cotización. También dejó de recibir el dinero de la baja, 931 euros con los que pagaba el alquiler, la comida y las medicinas. "Necesitamos ayuda; estamos desesperados", sentencia su padre.

