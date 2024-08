El PP critica la "falta planificación y previsión" de la política turística de Mieres

El Grupo Municipal del Partido Popular en Mieres ha mostrado su preocupación "ante la falta de planificación y visión estratégica del equipo de gobierno en materia de turismo". El portavoz municipal de los populares, Fernando Hernández, señaló que "si bien aplaudimos la iniciativa del bus turístico, lamentamos que se haya lanzado en pleno verano, cuando ya es demasiado tarde para que los turistas puedan aprovecharlo adecuadamente".

Desde el grupo municipal popular indicaron que "el turismo se basa en una publicidad planificada con tiempo, no en acciones de última hora que no permiten a los visitantes conocer su existencia". Y agregaron que "es preocupante que se realice un esfuerzo para estar en la Feria de Muestras de Gijón o en FITUR Madrid, pero que no se participe activamente en otros certámenes turísticos tanto dentro como fuera de nuestra región como Tineo, Cangas, Cantabria, Galicia o Castilla y León de donde vienen fundamentalmente un gran número de visitantes".

"Es inadmisible que tras invertir recursos en ferias como FITUR miles de euros en vídeos promocionales que quede en nada y sigamos sin un plan turístico coherente y efectivo", agregó Fernando Hernández. A su juicio, "se están gastando importantes sumas en campañas que carecen de impacto real, mientras que se ignora la necesidad de impulsar la creación de plazas hoteleras en el concejo". "Si realmente queremos impulsar el turismo en Mieres, es fundamental salir a promocionarlo de manera proactiva y consistente", apuntó.

El portavoz del PP también denunció "el olvido sistemático del Camino de Santiago por parte de este equipo de gobierno". "Patrimonios tan importantes como la iglesia de Ujo, una joya del románico que alberga vestigios únicos como la reciente Rota musical encontrada, no reciben el apoyo ni el impulso necesario por parte del Ayuntamiento", señaló el edil, para agregar que "es inadmisible que un patrimonio tan valioso para Mieres esté siendo ignorado, perdiendo una oportunidad de oro para atraer a más turistas y enriquecer nuestra cultura".

"La falta de previsión y planificación por parte del equipo de gobierno es evidente, y está perjudicando el desarrollo turístico y económico de Mieres", apuntó Fernando Hernández. Y concluyó que "esta improvisación solo contribuye a desperdiciar recursos públicos y a mantener a Mieres en la sombra turística. Exigimos un cambio en la estrategia, que se enfoque en una planificación a largo plazo con acciones coordinadas y bien promocionadas, un apoyo real al patrimonio local y una promoción activa en eventos turísticos relevantes. Mieres merece más y mejor".