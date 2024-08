Sabina Puértolas, cantante lírica: "No me quedo con los grandes escenarios, sino con el cariño que me da la gente"

Sabina Puértolas (Zaragoza, 1973) fue nombrada el pasado junio como Embajadora de la Minerensía 2025 por la asociación Mierenses en el Mundo. La cantante, criada en Tafalla (Navarra), actuará este viernes en Asturias, en el día de Mieres en la FIDMA, por primera vez desde que recibiera un galardón que la hace, según sus palabras, sentirse "tremendamente orgullosa y responsable".

–Ha sido nombrada Embajadora de la Mierensía 2024. ¿Cómo recibió el reconocimiento?

–Primero con sorpresa, porque yo no soy de Mieres, pero sí lo es mi marido Javier y toda mi familia política. Pero la verdad es que fue una sorpresa. También es un orgullo y una responsabilidad. Es muy bonito que se acuerden de ti y te tengan en consideración, y más todavía una ciudad a la que le tenga un inmenso cariño, pero no es la que me vio nacer. Yo quiero mucho a Asturias, he venido y vengo mucho a cantar y yo creo que ejerzo más de asturiana que mi marido.

–¿Supone mucha responsabilidad ser embajadora de Mieres?

–Lo es, porque no es solo que piensen en ti, es que tienes que tener una vinculación y conocimiento de la zona. Yo me lo tomo como una forma de dar a conocer esa Asturias fuera de Oviedo y Gijón. Decirles lo que es Mieres, su gente, todo lo bueno que tiene. Aquí tenéis muchas cosas buenas y aunque vosotros ya lo conozcáis, para la gente de fuera es increíble.

–¿Qué es lo que más le gusta de Mieres?

–La tía de mi marido vive enfrente del mercado. Y la plaza de abastos es una gozada. Pero lo más destacable es la gente. Es entrar a un sitio y sentirte como si te conocieran de toda la vida. Mire, una curiosidad, la primera vez que olí un magnolio fue en Mieres, cuando conocía a mi marido. Me embriagué de ese olor y por eso los puse en mi jardín en Madrid. Después está la plaza de Requejo con la estatua del escanciador. Mieres es una ciudad que lo tiene todo, con su pasado minero, sus gentes, sus rincones. Hay que salir de lo clásico de Oviedo o Gijón para venir y conocer esta Asturias apasionante que hay en Mieres.

–Hablemos de su profesión. ¿Cómo se inició en la música?

–Empecé con ocho años cantando jotas. Todo el mundo en Navarra canta o toca algo. Es una región donde la música está muy presente en la cultura. Iba a un colegio de monjas y una de ellas les dijo a mis padres que tenía una demasiada buena voz para no hacer nada con ella. A los ocho años me metieron en una escuela de jotas. Y en la escuela me dijeron que debía ir al Conservatorio, así que fui a Tafalla. Después en Pamplona a cantar. Y ahí empezó todo y he llegado hasta aquí. Me apasiona cantar: canto en mi casa, canto a mi gente, a mis amigos. Hay una barbacoa y me dicen "Sabina, canta algo" y yo canto. Y eso lo hago desde los ocho años.

–¿Tuvo siempre claro que lo suyo era la lírica?

–No, absolutamente. Cuando estaba en el conservatorio y estaba haciendo mis primeros años de canto, fui a un curso a Santander, a la Universidad Menéndez Pelayo, con Victoria de los Ángeles. Tenía 16 o 17 años. Era menor de edad. Y Victoria de los Ángeles, que fue profesora esos días y que era muy observadora debió de ver algo en mí. Entonces me dijo que tenía que elegir entre las jotas o el canto. Recuerdo que aquella noche lloré muchísimo, porque, ¿cómo iba a dejar yo las jotas? Me habían acompañado durante toda mi vida. Pero al final lo tuve que dejar y me dolió mucho. Pero he hecho una buena carrera en la lírica.

–Ha actuado en los mejores escenarios del mundo. ¿Con cuál se queda?

–Con ninguno. Porque no es que me quede con los escenarios o los teatros, me quedo con la gente. Recibo mucho cariño, tanto en los más grandes escenarios como los más pequeños. Los primeros sitios de la lista son en los que recibo cariño, tanto del público como de la gente que trabaja en el teatro. Yo busco eso, busco tranquilidad y busco cariño, porque así trabajas mejor y das el cien por cien.

–¿Cuál es su obra y su personaje favorito?

–Yo creo que el papel que más he hecho ha sido "Gilda", en la obra "Rigoletto". Y me ha dado muchísimo. No solo buenas críticas, sino también muchas alegrías. Y ahora estoy entusiasmada porque debuto como Ana Bolenna, es personaje de Donizetti. Vamos a estrenar en Oviedo en septiembre y no veo el momento. Puede ser un punto importante en mi carrera, no por el éxito, sino por lo que pueda aprender del personaje y de la música.

–La veo con ganas.

–Sí, es que tengo muchísimas ganas, estoy entusiadmada. Primero, porque es Oviedo, porque es Asturias, porque será en un teatro, el Campoamor, al que quiero al que llevo viniendo muchos años. Se suma que la gente que va a compartir conmigo este debut son todos gente amiga y gente que me conoce. Hay un ambiente estupendo. Ya en casa estoy ensayando y no veo el momento de ponerle traje, maquillaje, y empezar la obra.

–No podemos cerrar sin que como Embajadora de la Mierensía mande un mensaje para que la gente conozca Mieres.

–Mieres es Asturias. Y es una ciudad que hay que apoyar y visitar. Porque es quizá una gran desconocida. Tiene rincones preciosos y una gente maravillosa. Asturias también es Mieres.

