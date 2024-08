La accesibilidad descarrila en Blimea: la reforma de la línea de Feve impide a Nicolás llegar con su silla de ruedas a la estación de tren

La vida de Nicolás Pérez ha sido una carrera de obstáculos. Y los ha superado todos. Es uno de los afectados por la talidomida –fármaco comercializado a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta como sedante y como calmante de las náuseas durante los primeros meses de embarazo– que causó numerosos casos de malformaciones congénitas. Pérez nació sin piernas y sin un brazo, pero nunca se ha quedado atrás: "Mi familia me educó como a los demás niños. Y me inculcó que había que pelear y tirar hacia adelante". Así lo ha hecho desde entonces.

Pérez se mueve en una silla de ruedas eléctrica, que acciona con la mano. Natural de Sotrondio, reside en Blimea y en su día a día se ha encontrado con problemas de movilidad y accesibilidad derivados de barreras arquitectónicas que, gracias a su empeño, han ido desapareciendo. Entre otras mejoras, logró cambios para mejorar el acceso a los trenes y la instalación de un contenedor adaptado cerca de su casa en Blimea.

El último obstáculo en el camino es el deficiente acceso a la estación de tren de la antigua Feve en Blimea. A ella se llega a través de una escalera o bien por un estrecho camino, lleno de piedras, desde el paso a nivel. El problema es que, tras la renovación de la señalización incluida en el plan de mejora de la línea Gijón-Laviana, se ha instalado un semáforo en el paso a nivel que limita aún más la zona de paso, en un tramo que, además, esta en cuesta. "En mi caso, al no poder empujar la silla con las manos, no puedo pasar a no ser que venga otra persona y empuje la silla", expone Pérez. La solución sería el cambio de ubicación de ese semáforo y la mejora de la pavimentación de la zona.

Este vecino de Blimea asegura que la concienciación de las administraciones y de la propia población sobre la necesidad de eliminar barreras arquitectónicas cada vez es mayor, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Lo mismo opina su pareja, Ismael Colunga. "A veces te encuentras un coche aparcado delante de la rampa de la acera junto a un paso de peatones, lo que impide que pase la silla, o estacionado en una parada de autobús, que no permite que se acerque a la acera para bajar la rampa y subir la silla", argumenta Colunga.

Indemnización

Sin embargo, las barreras físicas no son los únicos obstáculos que Pérez se ha visto obligado a sortear. El pasado año inició los trámites para recibir una indemnización como afectado por la talidomida. Más de un centenar de personas ya ha cobrado esta ayuda en España. "Es un proceso que está avanzando con mucha lentitud. Hay que hacer unas pruebas médicas para acreditar que la talidomida fue la causante", explica este vecino de Blimea, que concluye: "Estuve haciendo pruebas en el HUCA desde octubre a marzo y sigo esperando por los resultados".

