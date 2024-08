Los hosteleros piden paralizar la actividad de la empresa acusada de causar malos olores en La Felguera: 'Es insoportable'

"Es insoportable. La calle huele fatal y está afectando a los clientes de las terrazas". Ese es el amargo lamento de los responsables de la Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan) sobre los malos olores que se vienen registrando en La Felguera. Los comerciantes y hosteleros piden al Ayuntamiento que sea severo y que paralice la actividad de la empresa presuntamente causante del problema si la situación no se corrige.

El Consistorio ha dado un plazo de dos semanas a la compañía del área industrial de Valnalón, a la que considera responsable de los malos olores, para aplicar las pertinentes medidas correctoras. Si no lo hace en tiempo y forma, el Ayuntamiento abrirá un expediente sancionador. El ultimátum llega después de que la firma desoyera el anterior requerimiento municipal y cuyo plazo expiró a principios de agosto. Esos malos olores han generado numerosas quejas entre los vecinos de La Felguera, especialmente entre los habitantes de núcleos próximos, como los del centenario barrio Urquijo.

A ellos se han sumado los comerciantes. "Hay que tomar medidas porque es terrible y más en días de calor como estos en los que las terrazas están llenas de gente. Puede perjudicar mucho a los negocios y es necesario actuar", señaló Marcelino Tamargo, presidente de Acoivan, que añadió: "Si fuera una cosa puntual, de un día o dos, sería incluso admisible. Pero se trata de una situación que ya se prolonga de continuo y no podemos seguir así".

Tamargo insto al Ayuntamiento a no quedarse en una sanción si la situación no se corrige. "Si esto sigue así tendrá que exigir paralizar la actividad, porque no podemos continuar así, con esos olores nauseabundos en medio de La Felguera. Y, si no, habrá que exigir responsabilidades políticas a quien haya dejado que se instale esa empresa allí".

Los responsables del gobierno local detallaron este miércoles que el Ayuntamiento "ha dado un plazo de quince días hábiles, a contar desde el 13 de agosto, para que la empresa causante de generar malos olores en La Felguera presente medidas correctoras para la subsanación de deficiencias en sus instalaciones". Las zonas más afectadas según la información recabada por los técnicos municipales "son el parque Dolores Fernández Duro, la calle Melquíades Álvarez, el barrio de La Vega y otras calles próximas al polígono industrial de Valnalón".

Medidas

Entre las medidas correctoras reclamadas por el Ayuntamiento está "cubrir las zonas de la cubierta abiertas y eliminar la presencia de dos chimeneas al exterior, con huecos considerables alrededor de éstas, así como zonas de paramentos laterales que deberán ser cerradas, ya que todo esto puede contribuir a la salida de los olores al exterior". En el requerimiento remitido a la empresa también se hace alusión a "los contenedores ubicados en la parte trasera de la instalación, que no se encuentran sobre solera, y generan lixiviados (sustancias líquidas residuales), por lo que deberán llevarse a cabo labores correctoras a efecto de evitar que los residuos líquidos se filtren al exterior". El servicio de Medio Ambiente demanda, como medida correctora, que "exista una zona de almacenamiento cubierta, perfectamente identificada y diferenciada, dotada de cubeto exterior estanco e impermeable para evitar posibles derrames o vertidos".