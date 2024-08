El último símbolo perdido de las Cuencas: los economatos desaparecen tras su compra por el grupo Cuevas

Mes de agosto. Calle Avenida de México de Mieres. Un grupo de trabajadores, subidos a un andamio, retiran los logotipos de "El Economato", marca bajo la que El Arco, antiguo propietario de las tiendas, venía operando los supermercados que le adquiría a Hunosa en 2017. En su lugar, el cartel de "Spar", la marca que el grupo Cuevas, que compró estos emblemáticos establecimientos, ha decido darles. Aquellos colmados que la hullera pública creaba a mediados del siglo pasado dentro de su política paternalista con los trabajadores son hoy, más de medio siglo después, un pedazo de la historia de las Cuencas, como lo son ya tantos pozos cerrados, tanto carbón arrancado, o tantas industrias perdidas.

Los economatos de Hunosa fueron siempre un emblema de la compañía minera. Algo más de una decena de tiendas tenía la empresa pública cuando se los vendió al grupo langreano El Arco en 2017. Pero años atrás, cuando el sector minero era el sustento de miles y miles de familias, no había localidad que no tuviera una de estas tiendas. Hasta una veintena se albergaban bajo el paraguas de la hullera. Precios reducidos para empleados, horarios especiales, tiendas que no solo tenían alimentos, sino también ropa, calzado o enseres de cocina. Fueron, en algunos casos y salvando las distancias, los pioneros de las grandes superficies comerciales que hoy proliferan.

El antiguo economato de Turón, renovado hace tres años, bajo su nueva firma. / A. Velasco

Pero con el paso del tiempo, el fin de la minería, las reducciones de plantilla y la pérdida de población, los economatos comenzaron a ser un problema para Hunosa. Bajo la presidencia de María Teresa Mallada, comenzó una operación de venta de las tiendas que duró varios años. Y es que pese a que la idea era ponerlos a la venta de manera inmediata, en el año 2013, el equipo de Hunosa no logró hacerlo hasta tres años después. Una vez que los economatos salieron a la venta, el proceso administrativo llevó varios meses entre concursos desiertos, defectos de forma, y negociados. Finalmente, el grupo langreano El Arco era el que se hacía con las tiendas, asumiendo además el centenar de empleos que dejaba la hullera pública.

Con un proyecto especial para estos centros comerciales, El Arco creó la marca "El Economato", con el fin de no perder esa identidad minera tan arraigada. Fue haciendo, eso sí, modernizaciones en las tiendas y cambios en horarios para adaptar un sistema comercial anclado en el siglo pasado. Pero este año, el grupo langreano ha tenido que abordar una reestructuración de deuda, lo que le llevó a vender una treintena de tiendas, incluidos los 17 economatos que ya estaban funcionando en Asturias.

Detalle del cartel de "Spar", colocado en una de las esquinas del antiguo economato de Mieres. / A. Velasco

Ahora, los actuales propietarios, el grupo gallego Cuevas, -que superó por primera vez los 200 millones de euros en facturación en el ejercicio de 2023, con unos beneficios brutos de 41,19 millones-, ha dado carpetazo a la histórica marca de los supermercados mineros. Ya ha empezado con la retirada de carteles de "El Economato", y con el montaje de los que rezan la marca "Spar", bajo la que operarán las tiendas.

Una seña de identidad de las comarcas mineras que se va a convertir en historia. Como los castilletes que inundan el paisaje de las Cuencas. Como las galerías horadadas en bajo tierra o en la montaña, de las que salió carbón y hoy solo salen recuerdos. El imaginario colectivo y los ciudadanos tendrán que ser ahora los guardianes de la memoria de aquellos economatos que tanto dieron de vestir y de comer.

