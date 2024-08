El PP pide al gobierno de IU que estudie el plan de los comerciantes para el mercado

El PP de Mieres pidió ayer al Ayuntamiento que "estudie detenidamente" las propuestas lanzadas por la Asociación de Comerciantes "Ye Mieres", entidad que agrupa a unos 150 negocios y empresas del concejo y que ha pedido "un plan de choque para impulsar la plaza de abastos como auténtico agente dinamizador de la actividad comercial del centro de la ciudad". Piden que ese plan pase por un cambio en la gestión del equipamiento, así como cámaras de vigilancia, más limpieza y nueva iluminación, entre otras medidas

El concejal del PP Víctor Ferreira indicó que "compartimos muchas de esas propuestas, como la revisión de la plaza de Abastos antes de que no quede un puesto allí o la agilización burocrática, ya que tenemos licencias cuya concesión se van a casi un año". También indicó que "en otras estamos a favor de su estudio, como la reubicación de los puestos de Manuel Llaneza en las calles peatonales, para ganar aparcamientos, en un municipio en el que no sobran. Pero insistimos, consideramos que necesitamos estudiarlo, porque también es cierto que se ha ganado fluidez para los compradores, al no encontrarse tan concentrados los puestos".

El edil destacó que "en el Pleno de diciembre del año pasado, solicitamos al Ayuntamiento un plan de comercio, con acciones concretas y plazos concretos, porque su degradación es evidente".