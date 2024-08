El PSOE de Langreo denuncia el "pésimo funcionamiento" de la concejalía de Obras

El portavoz del grupo municipal socialista de Langreo, Javier Castro, negó la responsabilidad del anterior gobierno local del PSOE en la apertura en precario de la fuente de chorros de agua a ras de suelo de la plaza Merediz, en La Felguera. Un problema con el suministro eléctrico mantiene fuera de uso desde hace tres meses la fuente que, junto a su finalidad ornamental, fue concebida para que los vecinos pudieran refrescarse, por lo que se está echando en falta especialmente este verano por las altas temperaturas.

En el último Pleno, en respuesta a una pregunta planteada por el PP, Pablo Álvarez, edil de Obras del gobierno local de IU, aseguró que la plaza (cuya remodelación tuvo un presupuesto de 303.794 euros) fue inaugurada en octubre de 2002 por el anterior gobierno local del PSOE en precario: "El suministro eléctrico se hizo con una conexión provisional y cuando nos enteramos decidimos pararlo por razones de seguridad. Hay un cableado que hay que proteger". El gobierno local está valorando que la empresa que hizo la obra regularice la conexión o, si es preciso, utilizar la fianza, expuso el edil de Obras.

El PSOE indicó que "no hay responsabilidades políticas" por su parte "porque no hubo presión política para abrir la fuente. Ni fue un tema electoralista porque se inauguró en octubre del 2022, cuando no había comicios de ningún tipo a la vista", apuntó Javier Castro.

"Una obra", prosiguió el edil socialista, "se inaugura cuando tiene el visto bueno de los técnicos y la fuente lo tenía. La realidad es esa". Y añadió: "Ya está bien de que IU trate de escudarse en el anterior gobierno local para todo. Ya no les vale esa excusa porque llevan más de un año al frente del Ayuntamiento".

También se refirió el concejal del PSOE al funcionamiento de la concejalía de Obras. "Está funcionando de una forma pésima porque desde que llega una queja vecinal por algo que está mal hasta que se repara pasan meses".

Suscríbete para seguir leyendo