La Fundación Secretariado Gitano atiende en Mieres a 300 personas al año, un 30 por ciento niños

Tras varias intervenciones y actuaciones puntuales en materia de vivienda o de salud, la Fundación Secretariado Gitano llegaba a Mieres para quedarse. Lo hacía en un edificio municipal en La Campeta, a la espalda de la Iglesia de San Juan, en el corazón de la Villa. Desde entonces, unas 300 personas pasan cada año para participar en los numerosos programas que la Fundación pone en marcha en pos de la inclusión, la educación, la igualdad o la inserción laboral, entre otros. El último de ellos, una segunda edición del programa "Más Empleo", del Fondo Social Europeo y la Fundación Bancaria la Caixa, con el que prevén ayudar a centenar y medio de personas hasta 2029.

Fue precisamente la primera edición de este programa la que hizo que la Fundación Secretariado Gitano se estableciese en Mieres en 2017, tal y como explica la coordinadora local de la entidad, Elena Miguel. "En mayo del 2017 sale a convocatoria el programa "Más empleo" del Fondo Social Europeo y la Fundación Bancaria de la Caixa. La Fundación se presenta al programa y a nivel nacional se presentaron como unos 600 proyectos o así, y sacamos uno para San Javier, en Murcia, y otro para Mieres, lo que hizo que nos estableciésemos aquí", explica. El Ayuntamiento les cedió el edificio de La Campeta, y allí, además del "Más Empleo", comenzaron un trabajo intenso para ayudar a la comunidad gitana en el concejo. "Aunque también atendemos a otros colectivos vulnerables", matiza Elena Miguel.

Explica la coordinadora que arrancaron con un equipo de tres personas, pero vieron la oportunidad de ir ampliando servicios. Así, se han lanzado programas de educación o inclusión social. "Hemos hecho programas de salud específicos, con mujer, de participación social", señala. Eso requirió de un aumento de personal, y hoy Secretariado Gitano da trabajo, de forma estable, a ocho personas.

Manualidades y carteles realizados en la Fundación Secretariado Gitano. / A. Velasco

A pesar de su nombre, Secretariado Gitano no solo atiende a población de este colectivo. "Somos una entidad intercultural. Por supuesto, nuestro colectivo prioritario de actuación es colectivo gitano, pero atendemos a colectivo no gitano, estaremos en un porcentaje que ronda el 70-30", apunta la coordinadora, que va más allá: "Tenemos participantes no gitanos tanto en el programa de empleo como en educación". En total , la Fundación atiende en La Campeta a más de 300 personas al año. Y destaca la participación infantil: "Entre semana se mueven 73 niños en diferentes horarios, ya que tenemos de seis a ocho grupos de apoyo".

La población gitana en las Cuencas es numerosa. Tal y como explica nivel, las estimaciones hablan de unos 1.500 vecinos de este colectivo. Solo en Mieres, el cálculo es que hay unas 600 personas. Además, no solo tienen usuarios de Mieres, sino que también llegan personas desde Lena o Langreo, por citar algunos concejos.

El programa "Más empleo" es el que ha dado estabilidad a la presencia de la Fundación en Mieres. "Estamos encantados", dice Elena Miguel, que explica que "en este programa trabajamos con colectivos en riesgo de exclusión, independientemente de que sean gitanos o no. Atendemos a gente que nos derivan desde el servicio público de Empleo, como desempleados de larga duración o gente con baja cualificación".

Así, inician un camino personalizado y largo. "Lo bueno que tiene este programa es que son itinerarios anuales y se pueden repetir", apunta la coordinadora, que remarcó que se centran especialmente en la mejora de competencias, especialmente las digitales, y en ofrecer al usuario herramientas que para que puedan manejarse en el mundo laboral. Además, Miguel señala otro punto clave: la intermediación laboral. "La Fundación tiene convenios a nivel local, autonómico y estatal con grandes empresas, y pequeñas también". La parte de intermediación laboral que se trabaja con las empresas "es primordial, tanto para darte el empujón a la candidatura del que está buscando el empleo, como para romper barreras", apunta la coordinadora. Insiste en que "hay que romper muchas barreras, mucho prejuicio y mucho estereotipo respecto a la población gitana, y esa parte de trabajo con las empresas es fundamental". Y agrega: "Es justo decir que en la zona tenemos muy buena relación y trabajamos muy bien con las empresas locales".

La Fundación Secretariado Gitano también participa de la vida social mierense. Además de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, es común ver a sus miembros en actos como el 25-N o el 8-M, por poner algunos ejemplos. De momento, y gracias a su último programa, habrá Secretariado para rato en Mieres. Al menos hasta 2029.

