Subir Brañagallones en "tractor turístico": así es el idílico recorrido para llegar al refugio de Caso

Eran las diez de la mañana. En la pequeña plaza de Bezanes, a siete kilómetros de Campo de Caso en dirección Tarna, había dos bares. Entramos en uno de ellos, un local pequeño, antiguo, con fotos y adornos colgados por las paredes. Una estantería vertical y estrechina albergaba cinco mazos de barajas de la misma edad que el bar. Un letrero decía: "Oferta: si tomas un vino, la casa te invita a otro, y solo tendrás que pagar dos". Una mujer amable, hablando en amestao con naturalidad, nos sirvió unos cafés. Le pregunté si podría prepararme un pinchín de chorizo. "¡Claro!", –dijo. Cortó un trozo de una barra de pan, lo abrió al medio, y dentro metió un chorizo entero, sin cortar siquiera. El resto de la banda se animó. No digo el precio de los seis cafés y los chorizos un poco picantinos, lo justo, para no ruborizar a los hosteleros de Oviedo. El día empezaba bien.

Se trataba de llegar al antiguo refugio de caza de Icona, en la Vega de Brañagallones, allá arriba, a once kilómetros montaña adentro, y 1.200 metros de altitud, transformado en lujoso refugio de montaña, en el circo glaciar del mismo nombre, dentro del Parque Natural de Redes.

El "tren" turístico que recorre el trayecto entre Bezanes y Brañagallones. / C. F.

Hay para todos los gustos, pero Redes, dominado todo él por grandes caducifolias, picos calizos y quebradas de asombro encierra una belleza con la que compiten mal el resto de espacios protegidos de nuestro Principado, que por cierto posee la mayor proporción de territorio con esa calificación de Europa.

Sabíamos que se ascendía a aquel Refugio de alta montaña con un sistema de transporte absolutamente excepcional, de ingeniería rural, en el que cualquier persona podía realizar un recorrido de pura montaña sin esfuerzo y a precio módico.

No habíamos acabado el pinchín de chorizo cuando apareció un tractor rojo, moderno, grandón, que tiraba por un vagón, aparentemente un trozo de autobús. El primer efecto es sonreír y pensar con extrañeza que aquel vehículo algo lunar y de aspecto renqueante pueda internar a los viajeros por una pista angosta y de piso irregular perdida entre bosques cerrados debiendo elevarse 600 metros, es decir, ocho veces la torre de la catedral de Oviedo. Pero la alternativa de realizar el viaje a pie anima al más pusilánime a embarcarse en la cápsula, y que sea lo que Dios quiera.

El piloto de la nave, de nombre Rafael Fernández, despejado, atlético, y de maneras prácticas, con estudios de Magisterio y biología, es el padre de la rapaza, pues él, empresario de transporte y de turismo, fue quien propuso la idea a las autoridades del Parque, plan que germinó y que demuestra que, si hay voluntad, las iniciativas conjuntas publico-privadas pueden funcionar a plena satisfacción.

Brañagallones. / C.F.

Cuando todos los penitentes están a bordo –la nave rural tiene 19 asientos confortables– y antes de comenzar la aventura, Rafael explica las características básicas del recorrido. A la hora en punto, suiza, se sube al tractor y el viaje comienza. El viajero descubre con asombro que con la pericia precisa se puede atravesar con semejante aparataje las callejas esquinadas de Bezanes, pensadas en su día únicamente para el paso de carros del país. Hay momentos en los que tanto el gran tractor como el carromato pasan a centímetros, por no decir milímetros, de las viejas paredes de piedra de las casas, de las colondras de los hórreos, de las vigas que sustentan los corredores. Uno observa con algo de maldad los laterales del híbrido entre Alsa y carrucha pero no descubre abolladura alguna. El capitán de la nave va dotado de un micrófono con auriculares, a semejanza de los técnicos de la NASA, y aunque no existe enlace físico entre tractor y remolque, salvo la toma de fuerza, una megafonía de calidad permite escuchar de forma clara las explicaciones detalladas con las que Rafael Fernández va poniendo al día al personal –geografía, historia del refugio, especies vegetales, animales que se alojan en el bosque. Para descanso de los viajeros inquietos informa que la presencia de osos aún es esporádica, algún ejemplar despistado, no otra cosa. A uno le apetece preguntarle si "esporadiquean" mucho o poco.

El vehículo recuerda a las viejas jardineras, unos vagones sin tracción que se enganchaban al tranvía cuando abundaba la clientela, lo que no deja de tener su encanto, por aquello de la infancia remota.

Entre tumbos, vaivenes y asombro al ver que la pista iguala en ancho al del remolque, y que unos centímetros más allá comienza –o espera– la ladera de pendiente imposible que acaba en el Río Monasterio, allá abajo (en los lugares no arbolados lo que se ve recuerda al vacío), el ocupante de la cápsula va aprendiendo de las amables lecciones de Rafael, aunque con cierta dificultad pues en este caso acompañaban unas parejas jóvenes de alemanes, con hijos de muy corta edad –media docena de rapacinos entre tres y cinco años– gritando todos a la vez, con la energía incansable de los niños y la inacción absoluta de los padres, amantes de que sus hijos se desarrollen en libertad, aunque el resto de viajeros no oigan nada de la explicación –en todos los países cuecen fabes, en Alemania también–. Benditas criaturas.

Brañagallones. / C. F.

También se escuchan rumores maliciosos en el bus rural, cojitranco debido a las rugosidades de la pista, al ver al comandante de la expedición sentado en su confortable sillón bien amortiguado, como corresponde a un tractor de última generación. No es otra cosa que envidia.

Tras una hora de pista se ve a lo lejos la techumbre del refugio. En nada se llega a la braña, formada por una gran pradera jugosa, rodeada de una corona rotunda de montañas calizas con la falda casi vertical vestida con hayas, como una modelo. Es casi mediodía, la niebla ha quedado debajo, y en la pradería un rebaño de vacas Casinas cruzadas con Asturiana de los Valles sestean a pleno sol. Es evidente que no ataca la mosca. Un poco más allá un buen número de caballerías se refugian bajo una pequeña isla de arbolado. Algunas cabañas de ganaderos conservan aún la histórica techumbre de llábanes, y en un sector elevado de la planicie, dominándolo todo, el gran edificio del refugio. Un marco que hay que calificar de grandioso, sin más.

Pero hay algo que lo hace especialmente hermoso: en semejante milagro geológico y paisajístico creado por un glaciar, por la vida vegetal, y por los ganaderos a partes iguales, apenas hay nadie; las diecinueve personas del tren –como llaman al tractor con su remolque–, unos valientes que han subido caminando y el personal del albergue. Eso es todo. Los que retornen a Bezanes al atardecer lo harán corroídos por la envidia hacia los afortunados que se queden a dormir en el lujoso rincón del cielo.

Dos lugareños están tomando unos refrescos en una pequeña barra exterior. Los acompaño con una cerveza helada, pues el sol lo pide. Están con la labor de la hierba en unas caserías que vimos al subir. Son afables, abiertos, seguros de si mismos. Uno de ellos estuvo hace años en Estados Unidos; una hermana suya trabajaba en la Embajada de España en Washington y aprovecharon el viaje de novios para ir a verla. "Aquello es otro mundo, otro mundo. Entramos por Nueva York. Fue llegar y detenernos. Como si la mi muyer y yo fuéramos bandoleros. Nos metieron en un cuartu. Que a qué íbamos allí, que qué llevábamos en el equipaje; que solo teníamos veinticinco días para estar allí, que si ese día no habíamos marchado nos metería en el avión la policía. No, no, yo aquí".

Cuando una cosa sale bien –o mal– es por una suma de circunstancias. En el caso de Brañagallones, la limitación de acceso de vehículos particulares, la solución del "taxi al paraíso", que así se llama el tractor-tren, que permite acceder a semejante lugar a cualquier persona, con la única limitación de la reserva previa, y el encontrarse en funcionamiento el refugio, hace posible que Asturias cuente con un lugar de absoluta excepción, una joya salvaguardada de los peligros de la masificación, y a la vez abierto para cualquier persona aunque el paraje sea de alta montaña, y con calidad, pues se trata de un refugio que ha sabido salvaguardar el confort de hotel de lujo que allí se dio. Todo ello ha hecho Brañagallones algo único.

Brañagallones. / C. F.

Y otra gran ventaja para el descanso de calidad: debido a su situación, no hay cobertura telefónica. Adiós a la plaga de los móviles. José Manuel Prado, un hombre grato, próximo, responsable del refugio, explica que existe un teléfono satelital, que sirve para emergencias, "pero pa cortejar no". Preguntado por los problemas que, como en todos los sitios, habrá, cita los apuros que pasan con los generadores, uno muy viejo y otro de poca capacidad –allí no hay acometida eléctrica–, averiandose cada poco, con pérdidas de carburante, incapaces por ello de cubrir el suministro con garantía. Una vieja queja que incomprensiblemente "en Oviedo" no resuelven. Uno se queda con lo poco ejemplificador de verter gasoleo en un parque natural, precisamente a manos de quien lo ha creado e impuesto limitaciones importantes –sin duda lógicas– al resto de ciudadanos. Alguien necesita un buen secudión en la Consejería. El otro problema es que mucha gente no entiende que en un refugio de alta montaña las prestaciones no pueden ser como en un hotel.

Pero es preciso dejar constancia de la diferencia de calidad de este Refugio respecto a otros de alta montaña: las habitaciones son confortables, incluso las de literas, de cuatro o seis ocupantes, que gozan de baño individual; la denominada suite es digna de cualquier Parador Nacional, existe una carta variada, salones interiores lujosos, desde el comedor amplio se domina la totalidad de la majada... Mientras el que escribe disfrutaba de una fabada, pudo observar a un jamelgo intentando seducir a una yegua de crines rubias de sueca y grupa de mulata. Por lenguaje mímico –una coz– la atractiva percherona le explicó que lo suyo era un amor imposible. El penco se puso a ramonear un arbusto sin complejo alguno, con total naturalidad. Hasta un equino cualquiera nos gana a los varones humanos en estilo y saber vivir.

Brañagallones es, aparte de un lujo al lado de casa, la prueba del algodón de que poseemos elementos sobrados –lugares, sistemas y personas– con los que se crea en Asturias turismo respetuoso y de gran calidad sin ser prohibitivo para la mayoría de la población. No hay campaña de difusión de la grandeza de Asturias que iguale a una visita a esta vega en el cielo. Siempre que los generadores funcionen.

Suscríbete para seguir leyendo