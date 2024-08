Cosas del antiguo Santullano

Tengo la impresión –y me parece que no soy el único– de que la metodología de la historia no ha sabido adaptarse a la rapidez que se requiere para seguir el ritmo del siglo XXI. Mientras otras disciplinas como la biología, la medicina o la astronomía aprovechan las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, casi todas las ciencias sociales no han cambiado nada desde hace cincuenta años o incluso más.

Tal vez se salven la antropología o la arqueología, que desarrollan una parte de sus estudios en los laboratorios; sin embargo, la filosofía, la psicología o la pedagogía van muy por detrás de la sociedad y cuando reconocen un problema como tal, muchas veces ya no existe porque se ha integrado en lo que reconocemos como "normalidad". Y lo mismo podríamos decir de la lingüística con una Real Academia despistada por los rapidísimos cambios que introducen los jóvenes en su vocabulario.

Sin embargo, parece que ahora está empezando a aceptarse en el mundo académico español algo que nació en Italia en la década de 1970 con el nombre de microhistoria y que no es más que el reconocimiento de que se puede explicar lo grande a partir de lo pequeño; de que se llega a conocer mejor como fue una batalla por el diario de un soldado que por el informe de un general, o de que el seguimiento de la vida cotidiana de cualquier familia media española nos acerca más a lo que ocurrió en la posguerra española que los complejos informes de los economistas.

En la misma línea, las universidades ya dan valor a los archivos orales, con la condición de que sean entrevistas supervisadas por sus expertos, y también se fijan en los diarios personales de gentes del común y en otros materiales, que hasta ahora no se citaban como fuentes. Y el caso es que muchas veces los recuerdos de un testigo pueden aportar más información que diez horas de búsqueda en una hemeroteca. Vean por ejemplo el testimonio que hoy les traigo sobre la vida en Santullano de Mieres a principios del siglo XX y al final se darán cuenta de que es un retrato perfecto y didáctico de lo que podía ocurrir entonces en muchos otros pueblos asturianos.

Se lo fue contando Emilia Álvarez a una joven del mismo lugar, aficionada a buscar y guardar las tradiciones de sus mayores, y gracias a ella hoy podemos conocer unos datos que de otra manera se habrían perdido para siempre.

Emilia era más conocida como "Milia la de Faustino", porque así se llamaba su padre y también uno de sus dos hijos, el popular periodista Faustino Fernández Álvarez, fallecido en 2014 cuando se encontraba en el culmen de su carrera: prácticamente se puede seguir todo el proceso de la transición en Asturias a través de sus crónicas en la revista Asturias Semanal y la mayor parte de los diarios regionales: LA NUEVA ESPAÑA, El Comercio, La Voz de Avilés y La Voz de Asturias. Así mismo, fue director del Centro Territorial de Televisión Española en Asturias, y colaboró con medios de comunicación nacionales como ABC, Tiempo y las emisoras Cope y Onda Cero.

Esta familia había regentado un comercio mixto con tejidos, bisutería y paquetería en el cruce de Santullano, donde también abrieron una pequeña fábrica de lejía que primero se denominó "El Caudal" y en los años 20 pasó a ser "El Cisne". El negocio de la lejía estaba entonces muy extendido porque era fácil de elaborar y se vendía muy bien.

Por eso, en el concejo existieron varias fábricas; entre ellas "El cocodrilo", propiedad de Dionisio Muñiz, en la carretera de Ujo, "El minero" de Celestino Escudero en La Peña o la que tenía Antonio Blanco Fernández en La Villa compartiendo espacio con un depósito de agua de Seltz, algo que actualmente no permitirían los inspectores de Sanidad. La lejía de los Álvarez llevaba 25 gramos de cloro activo por litro y se prometía un buen resultado, sin quemar la ropa ni las manos, si se disolvía en 25 o 30 litros de agua.

Siempre según el testimonio de doña Emilia, también hubo en el pueblo una fábrica de manteca que surtía a muchas provincias enviando su producto en cajas de cartón litografiadas, y varios comercios mixtos en los que era posible encontrar de todo. Entre ellos, los más importantes eran los de las familias Gutiérrez y Sela, que surtían a otros establecimientos menores del concejo de Aller desde donde bajaban a buscar la mercancía en carros.

Ambas familias estaban bien situadas tanto económica como socialmente: los Gutiérrez eran los propietarios del puerto San Isidro, que acabaron vendiendo al Ayuntamiento allerano, mientras la familia Sela la formaban dos hermanos: Antonio y José. El primero tuvo dos hijas llamadas Virginia y Elena y las dos se casaron con hijos de su tío José y por lo tanto primos carnales, siguiendo así la tradición de la burguesía asturiana de que todo quedase en casa para no dispersar las fortunas.

También fueron hijos de don José, Inocencio y Aniceto Sela, ricos capitalistas que repartieron sus acciones en diferentes sociedades de todo tipo, bancos y el ferrocarril Vasco-Asturiano. Además, Aniceto, como seguramente recordarán, ha pasado a la historia de Mieres por su destacada labor cultural. También miembro de la familia, aunque ya de la siguiente generación fue don José Sela y Sela, nacido del matrimonio de los primos Virginia y Luis, así mismo industrial minero y buen alcalde de Mieres desde octubre de 1923 a febrero de 1930.

El comercio de los Sela era muy visitado por clientes del valle de Turón, que se surtían en él, y en el mismo Santullano tenían en sociedad con Lisardo Viescas un almacén de vinos muy importante, que este acabó adquiriendo en su totalidad. Otro almacén de vinos era el de la familia Orejas. Primero Ambrosio y Elías Orejas y más tarde Francisco Orejas y Aniceto Álvarez. En los dos se vendía vino al detalle. También había un lagar de sidra, el de Amalia Evaristo, y una botería para los pellejos de vino, cuyo dueño era Isidro Méndez.

Emilia Álvarez citó una farmacia, regentada por Francisco Palau, la relojería de Eduardo Muñoz y otra sucursal de la relojería de Remigio Solís de Moreda; la carnicería de Ramón a la entrada del puente, el taller de carros de Manolón y el almacén de piensos de "el Maragato", que no era el único en vender grano, ya que también los Gutiérrez y Sela se dedicaban a esta actividad.

Ya he contado en otras ocasiones la importancia estratégica que siempre tuvo este pueblo, primero como lugar de paso, acrecentado por la construcción de su gran puente, y más tarde por la estación de ferrocarril, que resultó importantísima para los valles de Turón y Aller. Con este motivo se establecieron dos autobuses diarios desde Collanzo y Cabañaquinta. El primero llegaba a las siete de la mañana y el segundo algo después y regresaban los dos a media tarde, lo que obligaba a los viajeros que se bajaban en el último tren a pernoctar en Santullano.

Esta circunstancia hizo que abundasen las fondas y los hospedajes; entre ellos, al otro lado de la estación, la casa de "Xingu", que era una especie de taberna en la que se daban comidas y cama; después, con más categoría y regida por Pilar, una gran cocinera, estaba la casa de "las Roxas", donde alternaban los más pudientes.

Y en el mismo pueblo estaba la casa de "las del café" cuya dueña era doña Flora. Había también el chigre de Barbao; el Estanco, donde se servían comidas los domingos al regreso del mercado; la casa de Wenceslao, con fogón y hospedaje, en la que quienes no podían pagarse una cama eran alojados en el pajar; la casa de Pepín, con huéspedes fijos y transeúntes e incluso cuadras para el ganado; la casa de Amalia Evaristo, que era chigre y posada; el chigre de Manolita y el de Tino Braña, con venta de ultramarinos a pequeña escala.

"Milia la de Faustino" también quiso recordar la escuela mixta de Villarejo, regida por el maestro don Benjamín Iglesias, a la que acompañó más tarde otra para niñas en Villasola. Y aportó otros datos que ya no se pueden encontrar en ningún sitio: en la capilla de Villarejo, filial de la de Figaredo y ahora tristemente arruinada a pesar de su valor artístico, la misa dominical era a las ocho de la mañana y en el segundo domingo de agosto se celebraba la fiesta del Carmen con una foguera en la misma carretera, en torno a la cual se danzaba al son del tambor, mientras las romerías se hacían en el llamado "prau de les almenes".

Gracias a la generosidad de la informante y al trabajo de la joven que recogió su testimonio podemos conocer un poco mejor como era la vida cotidiana de nuestros mayores. Es una buena manera de hacer historia.

