Góndolas, dragones marinos y un Astérix olímpico: así son las embarcaciones que surcarán el Nalón durante el Descenso Folklórico

Según las estadísticas de actividad del sector de la construcción naval, Asia Oriental concentra los astilleros con mayor carga de pedidos del mundo. A la hora de elaborar esos informes, los analistas también deberían incluir a Laviana. En el concejo del alto Nalón, durante un mes (desde mediados de julio a mediados de agosto) la construcción de barcos no para y se vuelve frenética a medida que se acerca la "fecha de entrega": el día del Descenso Folklórico del Nalón, que se celebra este sábado. La atarazana del recinto ferial, en la Pola, concentra el mayor volumen de actividad, pero también hay astilleros repartidos por otras localidades del concejo como Lorío, Villoria o Tolivia. De todos ellos saldrán las 39 embarcaciones que pugnarán por hacerse con la "Sopera" en la gran fiesta fluvial del verano.

Borja González, junto a la embarcación dedicada al Carnaval de Venecia. | M. Á. G.

El sol aprieta fuera del recinto ferial y dentro el trabajo para rematar las embarcaciones llega a su etapa final. Nada más entrar por la puerta un enorme dragón marino, guiado por un no menos feroz Poseidón, recibe al visitante. "Lo primero que se hace es proyectar la figura y después hay que ir cortando y pegando las placas de poliespán una a una", explica Adrián García, de la peña "LDP", que lleva bajando 16 años con sus amigos. Un cúter y un serrucho permiten ir dando forma a la embarcación y "también metemos un hierro por el medio a las figuras grandes para que se puedan unir a la estructura de la barca y no se muevan". A continuación se usa cola y papel "para que quede consistente y no se noten las rendijas" antes de dar una primera capa de pintura para terrazas. El acabado ya se hace con pintura en spray.

Mara Rodríguez y un compañero de la peña «Los Gallos», rematando un hórreo. | M. Á. G.

Un arduo proceso que lleva mucha dedicación. "Cada uno viene cuando puede y el trabajo se lo permite o, si hace mucho calor, al última hora de la tarde, pero esta última semana estamos a bloque, de la mañana a la noche", relata García. En la misma situación está Borja González, de la peña Carrio. "Muchos hemos cogido vacaciones esta última semana para el apurón final", indica este joven lavianés, que añade: "Nosotros bajamos este año del Carnaval de Venecia. Siempre buscamos cosas que sean vistosas y con mucho colorido, y nos parecía bastante original". Sobre la ejecución de la embarcación, González asegura que "intentamos que los acabados sean muy finos, ocultando que el forespán no se vea de ninguna forma. Así que, después de hacer el diseño 3D, proyectarlo, cortarlo todo y pegarlo, le metemos una capa más sobre el papel que es una especie de yeso".

Sergio Fernández trabaja en la figura que formará parte de la embarcación de «Los guajes». | M. Á. G.

Y de Venecia, al lejano Oeste, el motivo elegido por la peña "Los Guajes" para decorar su embarcación este año. "Hemos hecho un edificio que integra un salón, un banco y una oficina del sheriff. Y delante llevamos a una india con un atrapasueños, precedida por un lobo", precisa Sergio Fernández: "Llevamos trabajando aquí desde que abrieron el ferial, el 8 de julio. Este año hay que acabar antes para verificar la embarcación, lo de trabajar el último día de noche no va a ser posible". "La figura de la india fue lo que más guerra nos dio porque no salió bien a la primera y hubo que repetirla", detalla Zaira González.

En primer término, Alba García, con Bárbara Camblor subida al andamio, detrás. | M. Á. G.

Entre los participantes, hay peñas experimentadas y alguna debutante, con "Los Gallos". "Es nuestro primer año y decidimos hacer un hórreo con Nolo y Demetria delante. Como hay mucha gente aquí, todo el mundo te ayuda y también conocemos gente más mayor que nos van dando consejos sobre el proceso", argumenta Mara Rodríguez.

Vista general del recinto ferial de Laviana, con parte de las embarcaciones. | M. Á. G.

La peña "Frente Las Tolvas" se ha decantado este año por la temática de "Astérix y Obélix en los Juegos Olímpicos", tal y como explica su capitana Alba García. "Es un tema de actualidad, siempre quisimos hacer algo de Astérix y además llevamos a una olímpica con nosotros". Se trata de Bárbara Camblor, que formó parte del equipo femenino de atletismo de relevos 4x400 en la pasada Olimpiada. "Los últimos días para rematar la embarcación hay casi tantos nervios como antes de salir a competir en unos Juegos; sobre todo ellos porque yo he venido a ayudar estos últimos días", bromeó Camblor.

