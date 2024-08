El langreano Adrián Isidoro compitió en Honolulu con la élite del Pokémon

En Honolulu, la capital de Hawaii, ha estado celebrándose este mes de agosto el Campeonato Mundial de Pokemon y hasta allí se ha ido el langreano Adrian Isidoro. La primera representación asturiana (entre 900 competidores de todo el planeta) que llega a esta cita de videojuegos a la que solo se puede acceder por invitación y que gira en torno a los diversos juegos de la serie más fosa de las criaturas japonesas que tienen en Pikachu, a su especímen más conocido.

Isidoro estudió Ingeniería Química en la Escuela Politécnica de Gijón, en Vieques, aunque actualmente se dedica al desarrollo de software de gestión empresarial. Un trabajo que ha dejado parado por unos días para dedicarse a algo que, por lo visto, se le da muy bien. Y eso que, recién concluido el campeonato -una cita que llega a repartir 2 millones de dólares en premio (50.000 dólares para el ganador)- las sensaciones que le quedan al asturiano tras su primer mundial no han sido del todo positivas, ya que se quedó fuera de la competición en las primeras rondas.

Ambiente en una de las zonas de actividades asociadas al campeonato de Pokémon. / Pokémon

"No tenía muchas expectativas en el campeonato porque no llevaba muy buena preparación. Desde el último torneo en el que estuve en la temporada regular pasaron dos meses hasta que llegó el campeonato, y al no tener esa presión de la cita muy cerca lo fui dejando. Así que no me esperaba mucho más al ser mi primer Mundial y no llegar con buena preparación", cuenta con franqueza.

Dicho lo cual, nadie le quitará la experiencia de haber llegado a medirse con los máximos expertos mundiales de unos videojuegos que llevan entre los más seguidos varias décadas.Dice Isidoro, de hecho, que Pokemon siempre ha estado presente en su vida: “Llevo jugando toda la vida, desde los seis años, cuando salió el juego Pokemon Amarillo, y compitiendo en torneos desde 2016”. Su primer torneo lo disputó cuando cursaba su carrera universitaria y desde entonces no ha parado: “En la universidad me enteré que había competiciones y el primero al que fui fue el de la Cometcon de Oviedo, que se hizo en el Palacio de Congresos. Luego he estado midiéndome en la escena nacional, sobre todo por el norte, Valladolid, Bilbao y Gijón. Y hace un año decidí que quería clasificarme para el mundial y tuve que empezar a jugar torneos fuera de España”.

Ambiente del torneo. / Pokemon

Aunque todavía no haya ganado ningún campeonato europeo, este amante astur de los Pokemon sí que ha ganado competiciones a nivel nacional y ha cosechado algún buen resultado en Europa, lo que le ha permitido la clasificación para el Campeonato Mundial: “Los torneos a nivel local, los que se juegan en España, se dividen en dos categorías, los challenger y los midseasson. Yo he ganado dos Challenger en Gijón, aunque no me he presentado a muchos. Y de los midseasson, que son los que tienen más nivel, he ganado cuatro. Fuera de España he competido en Liverpool, Londres y Bolonia. En Liverpool me quedé a una victoria de pasar al día dos. El torneo de Londres era internacional y quedé en el puesto 44 de más de 1000 jugadores, es el torneo europeo de más nivel. En Bolonia obtuve mi mejor resultado, conseguí entrar en el top 10 entre 900 jugadores”.

El asturiano espera seguir creciendo en el plano competitivo y poder llegar a medirse de tú a tú con los mejores de Europa, para volver a clasificarse al Campeonato del Mundo: “La meta para este año es volver a llegar al campeonato del mundo que va a ser en Los Ángeles. También un objetivo que me gustaría mucho cumplir sería ganar un campeonato regional, que son los torneos que se juegan a nivel europeo, me encantaría ser campeón de España, pero me sirve con cualquier país. La regulación que van a aplicar me favorece más que la del mundial por mi estilo de juego, así que es un buen momento para intentar conseguir un buen resultado”.

