Mieres: feminista, deportista y solidaria

Mieres se convertirá el próximo 21 de septiembre en la capital del deporte femenino o en la capital femenina del deporte. La villa acogerá ese día la primera edición de "Muyeres on Bike", una actividad en el que las participantes recorrerán una distancia de 34 kilómetros. No se trata de una competición sino de una jornada solidaria. "Muyeres on Bike" pretende promover el disfrute del deporte en una jornada de encuentro y ocio y promocionar los recursos naturales del concejo, avanzando en el impulso al cicloturismo y el BTT, especialmente entre las mujeres, en el territorio de la cuenca del Caudal.

La salida de la prueba, organizada por "Desafío Carbón" con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres, será a las 9.30 horas del Parque Aníbal Vázquez, en pleno centro de la villa. Desde la zona verde se comenzará a pedalear para completar un recorrido de 34 kilómetros con 1.400 metros de desnivel por la zona del Picu Llosorio.

La actividad está abierta a todas y tiene como objetivo fomentar la figura de la mujer en el deporte en una jornada no competitiva, por lo que se anima a todas a participar, ya que se trata de un día para disfrutar de la bici en un entorno de lujo. Las inscripciones para "Muyeres on Bike" ya están abiertas en la página web www.empa-t.com/inscripciones

Las deportistas Rosa Fernández y Rocío Gamonal participaron ayer en la presentación de la prueba en el Ayuntamiento de Mieres. En el acto, las dos reconocidas deportistas estuvieron acompañadas por la vicealcaldesa de Mieres, Teresa Iglesias, los concejales de Turismo y Deportes, Álvaro González y César Menéndez, la concejala de Medio Ambiente, Nuria Ordóñez, y Covi Juez, del club ciclista Bellastures. Todos animaron a la participación en esta cita deportiva en esta su primera edición.

Semana de la Movilidad

La prueba se enmarca además en la Semana de la Movilidad, cuyo programa completo de actividades se presentará próximamente; no obstante, según adelantó la concejala de Medio Ambiente, ese mismo día 21 de septiembre tendrá una cita que completa "Muyeres on bike".

Según explicaron las responsables de la organización, esta actividad complementaria será una bicicletada solidaria por el casco urbano abierta a toda la ciudadanía (niños, personas adultas…) y "el objetivo es que ambas citas deportivas culminen al mismo tiempo en el Parque Aníbal Vázquez, para poner el broche de oro a una jornada de fomento del deporte femenino, solidaridad, encuentro y disfrute".