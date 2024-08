Decenas de vehículos averiados en San Martín al repostar gasolina que en realidad era gasoil

Un error en una gasolinera de bajo coste de San Martín del Rey Aurelio ha traído de cabeza a decenas de conductores del concejo en las últimas semanas. Los usuarios que hace unos días acudieron a repostar gasolina 95 en el surtidor se encontraron con sus coches averiados poco tiempo después. Todos han tenido que pasar por el taller y están preparando reclamaciones para pagar la reparación. Los afectados denuncian que el surtidor no contenía gasolina, si no otro combustible, muy posiblemente gasoil.

Uno de los que sufrieron averías explica que tras echar gasolina, "al volver de trabajar se me paró el coche, llamé a la grúa y en el taller me dijeron que había echado gasoil en vez de gasolina 95. Eso provocó una avería y me han tenido que limpiar el depósito y cambiar las bujías". Este usuario apunta además que en los talleres de la zona "había cola" por la cantidad de coches afectados con el mismo problema.

Por redes sociales corrió el mensaje de que había habido un error y se había llenado de gasoil el tanque de gasolina de 95 octanos. Los conductores pensaban que estaban echando a su coche el combustible correcto pero no era así, lo que provocó numerosas averías.

Algunos de los afectados se han puesto en contacto con este periódico y aseguran que están a la espera de que la propiedad de la gasolinera tome una decisión. Ellos, lógicamente, esperan que se les abonen al menos los gastos del taller. "Nosotros echamos gasolina en el surtidor correcto, el problema es de la gasolinera", aseguran los usuarios. Buena parte de los puntos de suministro de la gasolinera son de autoservicio y de pago con tarjeta. Aunque la gasolinera tiene empleados, en muchos casos es el propio usuario el que toma la manguera, echa el combustible, paga con tarjeta y no tiene ninguna relación con el personal. La mayoría de las veces la única relación con los empleados es para pagar ya que casi todos los conductores se sirven ellos mismos.

Fuentes cercanas a los propietarios de la gasolinera señalaron también que el surtidor permaneció cerrado la semana pasada durante al menos una tarde entera para realizar tareas de limpieza en el tanque afectado.

El establecimiento ya está en funcionamiento y el problema se ha solucionado, pero los afectados esperan una respuesta por parte de la empresa.

Al echar gasoil a un coche de gasolina, si la cantidad es más de un cuarto del depósito, lo normal es que el coche arranque pero se pare poco después. Hay que llamar de inmediato a la grúa y llevar el coche al taller. Cuando se arranca el vehículo nada más reposar el combustible erróneo, el gasóleo se distribuye por varios puntos del motor, por lo que, una vez en el taller, será preciso vaciar todo el depósito de combustible, tubos e inyectores por los que haya podido circular. En los coches antiguos dotados de carburador, éste incluso podría quedar levemente dañado, por lo que, en la medida de lo posible, también habría que limpiar todos los restos de gasóleo. Incluso el combustible podría llegar al catalizador, con lo que habría también que comprobar si algunos de sus componentes han quedado dañados.

