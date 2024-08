El uso residencial de los terrenos de Nitrastur divide a vecinos y comerciantes

División de opiniones entre los colectivos vecinales y de comerciantes sobre el uso que debe darse a los terrenos de Nitrastur, en Langreo. Mientras que la Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan) apoya que parte de la parcela tenga un aprovechamiento residencial, como principal zona de expansión urbana de La Felguera, la asociación de vecinos de Langreo Centro discrepa y entiende que una operación así solo tendría un interés "especulativo".

El Principado expuso el miércoles que sopesa compatibilizar el uso industrial de los terrenos de Nitrastur (con el proyecto de la lavandería de ropa hospitalaria como eje vertebrador) con el aprovechamiento residencial y la construcción de equipamientos en otros puntos de la parcela, de 200.000 metros cuadrados. Así lo explicó la directora general de Energía y Minería, Belarmina Díaz, que afirmó que el Principado trabaja en el plan territorial para definir los usos de los terrenos, cuya adquisición está negociando actualmente con Iberdrola y Regisa.

Para David García, presidente de la asociación de vecinos de Langreo Centro, el anuncio del Principado "es nada más que especulación para sus amigos los constructores. Bajo ningún concepto los vecinos de Langreo estaremos a favor de que se construyan pisos allí cuando hay pisos vacíos y parcelas para hacer viviendas públicas. Las asociaciones de vecinos, tanto a nivel local como regional, fomentamos la vivienda pública, que tenga un precio concertado con el Principado. Que no sea un tema especulativo, Y lo que huele, con esas declaraciones de la directora general, es a un pelotazo urbanístico", aseguró.

En opinión de García, "lo que deberían hacer, tanto el Principado como el Ayuntamiento, es sentarse en una mesa o en un consejo de participación ciudadana para debatir con los vecinos qué queremos para esos terrenos. Se pueden hacer multitud de cosas como un centro de usos múltiples para que las asociaciones, coros o grupos musicales tengan un local. O descentralizar servicios y contar allí con dependencias municipales para que los vecinos realicen sus gestiones administrativas".

No piensa lo mismo Marcelino Tamargo, presidente de Acoivan. "Lo principal es que todo esto no se alargue porque Langreo no está para perder más tiempo. Es importante que la lavandería industrial salga pronto adelante y genere empleo. Y, a partir de ahí, se van a poder desarrollar más parcelas. Yo creo que un desarrollo residencial tendría éxito porque es la zona de expansión natural de Langreo. Y ahí hay muchos metros cuadrados para hacer todo tipo de vivienda, desde vivienda unifamiliar a vivienda social".

En lo relativo a la parte que se destine a industrias, "pedimos que sean no contaminantes ni que den malos olores. Para compaginarlo con vivienda tiene que ser una industria limpia".

