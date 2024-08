Sobre el Descenso Folklórico del Nalón

Ha sido una de las mejores fiestas de la década. El Descenso Folklórico del Nalón no es flor de un día, los trabajos comenzaron muchos meses atrás y tendrán como colofón la ya tradicional sextaferia en el río que tendrá lugar este sábado.

Tras más de una década en un proceso de construcción y crecimiento, el papel del Ayuntamiento y las diferentes asociaciones han ido adaptándose tanto a las necesidades como a las dificultades que iban apareciendo. Durante todos estos años, incluido este, el titular del Descenso ha sido el Ayuntamiento de Laviana, como no puede ser de otra manera, considerando tanto la envergadura del evento y por tanto la responsabilidad que conlleva. Pero algo de tanta transcendencia y popularidad no puede pasar, o al menos lograr tan buenos resultados, sin la representación en la organización tanto de los participantes, comercios, hosteleros, aficionados… en definitiva de los ciudadanos y ciudadanas a quienes apasiona la fiesta y la entienden como parte de su identidad como lavianeses. Queda demostrado esto, pues durante los años de actividad de la extinta "Amigos del Descenso" se implementaron mejoras que acarrearon un gran crecimiento de la fiesta y la consecución del otorgamiento del Interés Turístico Nacional. No es necesario reseñar la inconmensurable aportación de la nueva asociación "Llavianeses pol Descensu" pues está reciente en nuestras retinas y el resultado ha quedado patente.

El papel que ha jugado cada una de las partes que conforman la organización de nuestra fiesta no se puede disgregar en actuaciones aisladas, pues durante muchos meses se ha trabajado arduamente y en completa coordinación para lograr los objetivos marcados. Son los trabajadores municipales quienes señalizan las calles del Barrio Tapia, pero fue la asociación quien decidió cómo se debían ubicar las embarcaciones. El Ayuntamiento alquiló y transportó las vallas del parque cerrado, pero fueron los voluntarios de la asociación quienes las colocaron. La asociación compró banderas ornamentales, y fueron los electricistas del Ayuntamiento los que las colgaron. Son sencillos ejemplos del trabajo conjunto y la sintonía que ha llevado a encontrar el camino del éxito.

Desde el punto de vista económico, cuestión fundamental en un evento de esta magnitud, el discurso es el mismo. El Ayuntamiento dota, a través de un convenio a la asociación "Llavianeses pol Descensu" con una partida de 30.000 euros, y además se hace cargo de otras muchas necesidades de la fiesta, como un dispositivo de seguridad y salud compuesto por 8 ambulancias, 19 sanitarios, 20 vigilantes de seguridad privada y la instalación de aseos portátiles cuyo coste conjunto fue aproximadamente 21.000 euros, una nueva web y un gasto publicitario en mobiliario urbano, vallas, cartelería, inserciones en prensa y publicaciones propias cuyas actuaciones acumulan una cifra en torno a los 13.000 euros. La recogida especial de basura a hostelería, tratamiento de más de 20 camiones de los restos de la construcción de las embarcaciones, desbroces, inscripciones de participantes o atención al jurado en el Cidany el servicio especial de limpieza post-descenso se realizaron con medios municipales y evidentemente tienen un coste en salarios, combustible o tratamiento de residuos. Además el Ayuntamiento ofreció la actuación del grupo musical "Inhumanos" el viernes 23, cuya contratación tuvo un coste de 23.595 euros, incluyendo escenario y equipos de iluminación y sonido. En total, actuaciones que cuantifican la inversión municipal en más de 100.000 euros y que se nutren como es natural, de diversas partidas del presupuesto municipal como pueden ser festejos, promoción turística, publicidad y propaganda, arrendamiento de maquinaria y utillaje o personal.

Pero con eso no es suficiente para lograr el resultado obtenido, y la Asociación "Llavianeses pol Descensu", lejos de conformarse, gracias a un duro y altruista trabajo, logró nutrir a la fiesta con muchas otras actuaciones musicales, algunas de incluso primer nivel internacional, pantalla gigante e iluminación en el "prau" La Chalana, organización del festival "Regodón Fest", de la FanZone… y muchas otras actuaciones y colaboraciones que aportan una cantidad económica similar al esfuerzo ya hecho por parte del Ayuntamiento, y que en conjunto han conseguido el buen resultado obtenido.

Después de tantos años de construir, de muchísimo trabajo, de solucionar problemas y de cometer errores y tratar de corregirlos, por fin hemos logrado encontrar la fórmula que parece puede llevar al Descenso al lugar al que se merece. Por ello, lamentamos profundamente que desde algunos sectores, lejos de poner en valor el éxito logrado, se cuestione quién o de qué forma debe integrar el equipo de trabajo, cual es el papel de cada uno o se hagan valoraciones peregrinas y poco fundamentadas sobre el presupuesto destinado a la fiesta. Consideramos una tremenda falta de respeto tratar de sembrar confusión y dudas sobre un trabajo que a todas luces ha dado buenos frutos. Sumar, contribuir, aportar, requiere de valores, convicciones y pasión por un objetivo común. La crítica taimada, los recelos, la aportación únicamente de sospechas y suspicacias son contrarias a la ilusión, cariño y hermandad que caracterizan al Descenso. Por ello nos queremos posicionar completamente frente a aquellos que lejos de cooperar únicamente pretenden embarrar una 55.ª edición del Descenso que quedará para siempre en nuestro recuerdo.

No lograrán enturbiar lo que ha sido esta edición del Descenso, y aprovecharemos que ahora sí, por fin, contamos con un equipo bien engrasado y los medios necesarios para que la próxima edición sea aún mejor que esta.

No podemos dejar pasar la oportunidad de señalar, que los verdaderos protagonistas de la fiesta, los participantes, han tenido en esta edición un comportamiento ejemplar, con una actitud colaboradora que ha mostrado el resultado de las 11 reuniones que a lo largo de los últimos meses se han mantenido entre ellos, el Ayuntamiento y la Asociación. Todos remando en la misma dirección se pueden superar las aguas más turbulentas.

