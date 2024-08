La planta de Exiom en Langreo prueba la maquinaria para fabricar paneles solares

La futura planta de fabricación de paneles solares de Langreo está en fase de pruebas de la maquinaria, con la idea de iniciar el proceso de selección de los trabajadores tras el verano, indicaron responsables regionales de CC OO, que aseguraron que, en ese proceso, estarán "vigilantes" para que se cuente con los antiguos trabajadores de Vesuvius. El nuevo proyecto empresarial avanza de la mano de la compañía asturiana Exiom y de la multinacional energética Iberdrola. Para ello, se han acondicionado las antiguas instalaciones de la multinacional de productos refractarios Vesuvius en el polígono de Riaño I. La iniciativa maneja una inversión de 20 millones de euros y la creación de 115 empleos. La planta tendrá una capacidad de fabricación de 500 megavatios de placas fotovoltaicas al año.

Damián Manzano, secretario general de la Federación de Industria de CC OO de Asturias, señaló ayer que "por las noticias que tenemos se está trabajando en la puesta a punto de la maquinaria, con las pruebas pertinentes. No se ha empezado aún con la selección de personal porque la idea que tenían era realizar ese proceso tras el verano. Serán en ese momento cuando reclamaremos que se cuente, como se dijo, con los antiguos trabajadores de Vesuvius. estaremos vigilantes". La antigua planta contaba con un centenar de empleos cuando echó el cierre. "Lo que pedimos es que se tenga en cuenta a esos trabajadores y que sean ellos los que decidan si les conviene o no sumarse a la plantilla porque hay muchos que se han recolocado en otras actividades. No se iban a quedar esperando".

Acuerdo

Los promotores de la factoría de paneles pretenden que la nave de Riaño se convierta en la primera gran planta de módulos fotovoltaicos del país. El acuerdo entre Exiom e Iberdrola persigue, según explicaron ambas sociedades cuando se presentó el proyecto, "traer a nuestro país parte de la cadena de valor vinculado a las energías renovables para liderar este sector emergente en Europa", contribuir a la "reactivación económica de las cuencas mineras" y "favorecer la industrialización asociada a la transición energética. El proyecto empresarial tiene una ayuda pública de más de 1,2 millones de euros del Instituto para la Transición Justa.

Exiom Solution se fundó en el año 2009 en Oviedo. Se trata de una iniciativa asturiana con capital 100% español. Ya fabrica paneles fotovoltaicos en dos factorías en la provincia china de Wuxi, produce las estructuras de acero para su soporte (cuenta con un centro de producción en Langreo y otro en las inmediaciones de París) y realiza el montaje de parques solares "a demanda". Actualmente, con varias oficinas comerciales en España, Francia, China, Portugal, Marruecos y Senegal, cuenta con unos 300 empleados. El año pasado, Exiom facturó más de 200 millones.

