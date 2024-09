El balón vuelve a rodar en La Nueva

Una charla con amigos tomando una cerveza puede acabar el algo histórico. Es lo que le ocurrió a Alejandro Blanco. Su abuelo le contó durante años historias de un equipo de fútbol, el Club Deportivo San Luis, de La Nueva, en el Valle del Samuño (Langreo). Las charlas fueron calando hasta el punto de que Blanco acabó publicando el año pasado el libro "Fútbol en La Nueva. El Club Deportivo San Luis". Alejandro Blanco se adentró de lleno en la historia de un conjunto fundado en 1948 como equipo de los trabajadores de las minas del Valle del Samuño. El equipo estuvo en activo durante tres décadas pero dejó de existir en 1978.

Ahora, 46 años después, el Club Deportivo San Luis renace gracias a esa charla entre amigos en una cervecería de Sama. Alejandro Blanco tuvo la idea y el resto no dudó en apuntarse. "Mi madre y mi abuelo son de La Nueva, mis dos abuelos trabajaron en el pozo San Luis entre los años 40 y 60", explica Blanco, ahora secretario del renacido equipo de fútbol, por el que comenzó a interesarse gracias a su abuelo. Así que "surgió la oportunidad de sacar el club adelante con unos amigos y aquí estamos".

Los jugadores, en la lampistería del pozo / D. O.

Uno de esos amigos es Santi Iglesias, jugador del Club Deportivo San Luis al igual que lo fue su abuelo, Pipo Iglesias, "que trabajaba en el economato del pozo y empezó a participar en los campeonatos que se organizaban entre los mineros". Cuando Alejandro Blanco le comentó a Santi Iglesias la intención de relanzar el equipo no pudo decirle que no. "Me hace muchísima ilusión representar lo mismo que mi güelu representó antes", confesaba Iglesias este domingo a la puerta de la lampistería del Pozo San Luis vestido con la equipación del club.

La explotación, hoy integrada en el Ecomuseo del Valle del Samuño, fue el escenario de la presentación del club. Los jugadores llegaron en el tren minero que parte de la estación del Cadavíu y que les dejó en una de las galerías del pozo. Vanessa Álvarez, responsable del Ecomuseo, recibió a los jugadores en el subsuelo y les ofreció una pequeña explicación del lugar. Posteriormente uno de los guías de este equipamiento turístico recorrió con los jugadores los vestuarios, la lampistería y otras zonas de lo que en su día fue el complejo minero del pozo San Luis, donde nació el equipo que ahora ellos representan.

Era una presentación a la altura de lo que significa vestir esa camiseta en Langreo. "Por los que están ahora y por los que jugaron en el equipo y a los que queremos rendir homenaje en el primer partido en casa, pero también por los jugadores que no salieron nunca de este pozo, que se quedaron ahí abajo", explicaba el secretario del club.

Ese primer partido en casa será el próximo 7 de octubre contra el Iberia C. F. de Bimenes, un rival histórico del San Luis. Los jugadores ya están entrenando bajo la batuta de Marco Antonio Iglesias, que se ha hecho cargo del equipo.

Como langreano, Iglesias ve algo "muy bonito" en la recuperación de un club "que llevaba dormido 46 años". "Unos locos han decidido tirar por esto y parecía un proyecto muy difícil, pero cuando contactaron conmigo me ilusionó mucho el proyecto", confesó el míster, que aseguró que por dirigir el San Luis ha renunciado a ofertas de otros equipos, "pero me gusta el fútbol de antaño y la posibilidad de regresar a un sitio como La Nueva, donde el fútbol era esencial".

Una de las razones que llevó a Marco Antonio Iglesias a aceptar la dirección del vestuario fue la historia del equipo. "Aquí entrenó Vicente Miera, que luego fue campeón olímpico y que entrenó al Real Madrid, al Unión Popular de Langreo, al Oviedo y al Sporting, y eso es algo que al final te ilusiona", cuenta. Ahora lo que tienen por delante es "ilusionar a La Nueva, a todo el Valle del Samuño y a todo Langreo", apunta el entrenador, que asegura que disponen de "un grupo muy bueno para competir".

El San Luis jugará como local donde lo hizo siempre, en el campo de La Llosona, que el año que viene cumplirá un siglo de historia y que la nueva directiva a recuperado después de llevar dos décadas cerrado.

El balón volverá a rodar en La Nueva. El conjunto verdiblanco está de vuelta y los futbolistas ya lucen en sus camisetas el escudo del equipo con una lámpara minera y una pelota como señas de identidad.

