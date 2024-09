Héctor Moro corre y gana contra la esclerosis múltiple

Las hazañas de Héctor Moro son incontables y parecen no tener fin. El lavianés, atleta y hombre solidario, lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a cumplir un reto, a ganar una carrera y a recaudar fondos para una buena causa. Fue este pasado fin de semana en Santander. El corredor, con su camiseta de Senderos del Carbón y sus zapatillas Joma, uno de los grandes apoyos, se impuso el sábado en la carrera de 50 kilómetros que se celebró en la capital cántabra. Lo hizo con un tiempo de 3:16:47, una auténtica proeza.

"Despedimos agosto. Mi verano ha sido como mi vida: sencillo. He hecho lo mismo que en el resto de estaciones, lo que realmente me llena", explicaba el atleta tras cruzar la línea de meta. Moro añadía ayer: "Le damos la bienvenida a septiembre y lo hago recogiendo la cosecha de un verano lleno de kilómetros, con una media de 130 semanales".

El corredor celebraba el triunfo de los 50 kilómetros de Santander pero aseguraba que además de con la victoria regresaba a casa con algo más importante, "una mochila llena de experiencias bonitas compartidas con ‘la grupeta’"

"Vivo con la certeza de que un día un empleado de la funeraria me afeitará. Pero hasta que llegue ese momento haré todo lo posible para que cuando me metan en la caja, cuando cruce al otro barrio, alguien me esté esperando con la puerta grande abierta de par en par y con la alfombra roja tendida para recordarme que en algún momento de nuestras vidas he sido una buena influencia. Una buena persona", reflexiona Moro. El deportista asturiano que más maratones ha corrido asegura que "recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco de no caer en la trampa de pensar que tienes algo que perder".

La filosofía de Héctor Moro siempre ha sido echar una mano a quien lo necesita en la medida de sus posibilidades. Este fin de semana lo hizo en Cantabria. Cada una de las 27 vueltas que dio al parque de La Vaguada de Santander para completar los 50 kilómetros de la carrera se traducía en 16 euros que el atleta donaba a la asociación asturiana de esclerosis múltiple. Así sumó un total de 432 euros que entregará a la entidad.

Moro perdió a su padre por un cáncer de pulmón y la despedida entre padre e hijo fue una carrera solidaria. Con su padre en la cama del hospital, "y ya muy malín", Héctor Moro decidió unir corriendo Laviana y Covadonga. "Eran 101 kilómetros y me pareció que podría vender cada kilómetro a cinco euros y entre familia y amigos recaudar 505 euros para el Instituto Universitario de Oncología de Asturias, donde trabaja mi primo, David Hevia", explicaba hace poco el deportista. La recaudación de ese día superó los 4.000 euros y desde entonces la cifra que ha aportado a la lucha contra el cáncer es de más de 250.000 euros.

