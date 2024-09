La Vuelta Ciclista deja huella en Laviana: descubren un placa conmemorativa de las dos ocasiones en que el pelotón partió de la localidad

"No es por nada, pero no hay dos sin tres". Lo dijo Javier Guillén, director de La Vuelta Ciclista a España este lunes en Pola de Laviana donde descubrió una placa que recuerda las dos ocasiones en que la ronda partió de la localidad, en 2020 y el 2022. "No quería decirlo yo, pero tomo nota", bromeó el alcalde, Julio García.

Aprovechando el día de descanso en la carrera a su paso por Asturias y después de la etapa reina, la épica del Cuitu Negru, Guillén aprovechó para visitar Laviana y descubrir la placa. En realidad La Vuelta da desde ahora nombre al nuevo aparcamiento de la capital lavianesa, precisamente el lugar donde comenzaron las dos etapas que se recordaban. Todo el engranaje de la ronda tiene un enorme aparcamiento con su nombre en el centro de Pola de Laviana, a modo de homenaje.

Guillén bromeó también con la intensa lluvia que complicó un poco el acto. "En Asturias todo sale bien, ayer en la etapa del Cuitu Negru no llovió, hoy es día de descanso y llueve y mañana que retomamos la carrera desde Luanco a los Lagos de Covadonga, no va a llover".

Tanto el alcalde como el director de La Vuelta tuvieron palabras de elogio para Graciela Blanco, exdirectora general de Turismo del Principado, y a juzgar por lo que dieron Guillén y García, verdadera artífice de que Laviana fuese punto de partida de dos etapas de La Vuelta. La primera vez fue en 2020 y la pandemia trastocó todos los planes. "Hubo muchísimas medidas de seguridad sanitaria y todos nos cubríamos con mascarillas, aunque debajo había una sonrisa enorme", aseguró Julio García. Fue una salida "en falso", por decirlo de algún modo, así que La Vuelta contrajo aquel día una deuda con Laviana. "Dos años después no tuvimos ninguna duda de que teníamos que salir de Laviana y saldar esa deuda", aseguró Guillén.

En el acto, un grupo de chavales de la escuela de ciclismo Senderos del Carbón, sirvió para dejar patente la enorme afición a la bicicleta que hay en el concejo. El alcalde recordó como en la retransmisión televisiva de una de las etapas con salida en Pola, Purito Rodríguez explicaba una de las imágenes tomadas desde el helicóptero: "Eso son los Senderos del Carbón, que tienen muy buena pinta".

Ahora, todos los aficionados al ciclismo saben que en Laviana hay unos recorridos muy especiales para hacer en bici. Y si puede ser, que vuelvan a salir en televisión.

Suscríbete para seguir leyendo