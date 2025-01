La geotermia llegará a otros 21 edificios públicos de Mieres por 3,46 millones: estos serán los servicios beneficiados

Las obras de la segunda fase de la red de geotermia de Mieres están a punto de iniciarse. El Ayuntamiento adjudicó los trabajos de "Prolongación de la red de calefacción por distrito para las calles Valeriano Miranda y Numa Guilhou" a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos. El importe máximo de la obra era de 3,6 millones, y ha sido adjudicada en 3.462.975 euros, impuestos incluidos. Tres compañías concurrieron a este concurso público, siendo la ganadora la oferta de precio intermedio, pero ofreciendo una garantía de 5 años.

Estas obras de ampliación de la geotermia ya habían salido a concurso a principios de 2023. No hubo empresas interesadas. De hecho, el Ayuntamiento de Mieres tuvo que pedir una ampliación tanto del plazo de ejecución como de la cantidad invertida en el proyecto, que se elevó desde los 2,4 a los 3,6 millones, financiados por el Instituto para la Transición Justa con fondos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Esta nueva red de calor que partirá de la zona de El Batán llevará la climatización a una veintena de edificios de las calles Numa Guilhou y Valeriano Miranda. En total, el plan prevé llegar a un total de 31 edificios, si bien la presente actuación se centra en 21 de ellos. Se trata de las sedes del Ayuntamiento de Mieres, los juzgados, la Policía Local, la Delegación de Hacienda, los centros de salud Mieres Norte y Mieres Sur, el chalé de Numa Ghuilou, el edificio de Servicios Sociales, el campo Hermanos Antuña, el estadio Mundial 82, el pabellón Visiola Rollán, los colegios Lastra, Liceo, Aniceto Sela, Santiago Apóstol, Santo Domingo y Teodoro Cuesta, así como los IES Batán y Sánchez Lastra, la escuela infantil Les Xanes, el Centro Social de Personas Mayores y la Casa de la Música. También hay otros once edificios que son susceptibles de conectarse a la red: la Policía Nacional, la estación de autobuses, los polideportivos de Oñón y Mieres Sur, el colegio Llerón-Clarín, la Escuela de Adultos, el archivo municipal, y cinco bloques de viviendas en La Mayacina.

La primera fase de la red de geotermia de Mieres comenzó a funcionar en 2015, y entre otros edificios abastece al campus de Mieres, los pisos de Vipasa en La Mayacina y al hospital Álvarez-Buylla. Este último es su principal "consumidor": el 77% del agua caliente que sale del pozo Barredo con esta red se destina al gran centro sanitario comarcal.

La geotermia es una fuente de energía renovable que aprovecha el calor del interior de la tierra a través del agua con la que se inundan las minas. En Langreo existe ya otra red de calor en funcionamiento.

